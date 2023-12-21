【時報記者葉時安台北報導】關於總統候選人所提提高購屋貸款至1500萬元，且免頭期款問題，財政部認為，恐增加購屋之年輕人揹負更大還款負擔，仍宜審慎評估。

為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部青年安心成家購屋優惠貸款(青安貸款)自112年8月1日起放寬各項條件，包括最高貸款額度新台幣提高至1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等；另公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼至115年7月31日止，補貼後利率已為市場最低，有效減輕民眾貸款負擔。

財政部表示，青安貸款以民眾需求為本，貸款條件單純明確，符合「成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅」之條件限制者均可申辦。為使政策效益擴及各族群，未設年齡上限；且考量民眾換屋需求，只要名下無自有住宅即可申貸。又因青安貸款未滿40歲貸款戶數約占總戶數75%，以青壯年族群為主，本次延長貸款年限及寬限期協助民眾減輕還本壓力，在兼顧生活品質情況下，及早做好購屋財務規畫。

財政部強調，青安貸款條件適切單純明確，才能有效協助民眾購屋安家，過度寬鬆購屋貸款條件，反增加青年人還款負擔。

新制上路以來獲民眾肯定，申辦踴躍，112年8月至11月底累計協助1萬8893戶無自有住宅家庭購屋，較去(111)年8月至11月成長214.6%，提升政府健全房市政策效益。