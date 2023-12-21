【時報-台北電】因受國際宏觀因素影響下，美元指數反彈上漲，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，疊加現貨市場表現疲弱，下游廠家畏高接貨，普遍積極性較低，據調查顯示，外界平均預期今年鋁市場將出現33.8萬公噸過剩，2024年將出現25萬公噸過剩，供應過剩擔憂亦拖累鋁價，持貨商積極甩貨換現，主要消費國中國華東市場貨源流通充足，加上近期鋁價連日反彈，引發消費端負面情緒，且正處於傳統消費淡季，致倫敦(LME)鋁價在過去一周大漲8%之後，連續第二日下跌。

終場周三(12/20)倫敦(LME)期鋁下跌0.95%，較前一日下跌21.5美元，報每公噸2,241美元。(編輯:呂方維)(商品行情網）

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