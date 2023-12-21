【時報記者葉時安台北報導】伍豐(8076)周三召開線上法說會，公司表示，強攻數位轉型需求，明年對軟硬整合、平台服務充滿信心，並可望支撐中期營運表現。伍豐豐硬體產品業務拓展瞄準飯店休閒產業、醫療與健康領域，2024年可望增加5~10個新經銷商，其具有百萬美金量級；結合訂閱平台服務上，其軟體產品主打每季更新並預計明年第三季推出兩新產品，公司平台服務明年每一季目標增加一萬台裝置。
伍豐今年第三季EPS達0.08元，寫下九個季度低點。今年前三季營收19.36億元，年減0.92%；營業毛利5.66億元，年減2.91%，毛利率29%；營業利益1.34億元，年增76.31%，營益率7%；本期淨利2.49億元，年減6.74%，累積每股盈餘0.83元。伍豐今年11月營收1.73億元，年增3.62%、月減31.42%，創下七個月低檔；前11月營收23.60億元，年減3.52%。
伍豐今年8月新接任的總經理彭禾夆表示，後疫情時代面臨電子商務競爭與飽和以及勞動力市場巨變，若單純為了提升營收而往電子商務領域不見得會換來營收保證，反而需要提升更多成本，加上缺工與通膨問題，使得商家面臨更多轉型，也就是IoT，門店需數位轉型，產品及市場圍繞著四個方向，為餐飲飯店、零售流通、金融支付、醫療健康，伍豐提出4大硬體產品、4大軟體產品，以及3大銷售策略，以軟硬整合強攻數位轉型需求，可望支撐中期營運表現。硬體方面，後台伺服型POS的智能化AI PC明年導入，後續可期；而嵌入型POS明年也可望持續成長。
展望明年，伍豐硬體產品業務拓展瞄準飯店休閒產業、醫療與健康領域，2024年可望增加5~10個新經銷商，其具有百萬美金量級。而軟硬整合搶攻數位轉型業務拓展著重新Total Solution Providers開發，主要以餐飲業、流通業為重。至於軟硬整合並包含訂閱平台與服務，伍豐業務拓展著重現有SI挖掘其他延伸需求，其軟體產品主打每季更新並預計明年第三季推出數據型產品、自動化(AI)產品的兩新產品，公司平台服務明年每一季目標增加一萬台裝置。
伍豐投資博弈領域的水晶虎宮殿，2023年前三季EBITA持續呈現正數，2023年前三季營收如以盧布計算較去年同期成長約19%，然盧布貶值使換算成美金後營收呈現持平狀況，但前往人數較去年同期增加超過25%。伍豐也表示，俄烏戰爭以來營運並未受到中斷，持續正常營運當中，不過盧布升貶對營收轉換美元有影響，然明年若無預期特別大意外或變化，營運維持，預估明年營收不會有太大變化，主要還是看盧布本身匯率變動。
大南港長照開發案，伍豐轉投資設立佳華康健股份有限公司(持股39.39%)，已取得台北市南港區中南段土地面積約2000坪之社福用地，規畫興建住宿型長照機構。以提供完整的開發計畫，預計設立住宿型長照機構，可設置200房及400床；其他閒置空間則規畫與醫療、社區長照等相關業務合作，將建築物空間做最大的活用及利用，以增加租金的收入。伍豐說明，預計於2024年第四季完成促參BOO案程序後開工，2028年上半年完工。
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