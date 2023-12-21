【時報記者任珮云台北報導】臺灣11月外銷訂單較去年同期成長1%。渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，儘管11月外銷訂單較去年同期僅成長1%，但卻是自2022年8月以來年成長首次由負轉正，外銷訂單與前月相比下跌4.2%，因此低基數在一定程度上有助於年成長。整體而言，從地區、國家細分來看，前景喜憂參半，來自中國與香港的訂單表現相對較好，而來自日本和歐洲的海外訂單則繼續疲軟。另一方面，海外訂單數據顯示，美國在2023年第二季末開始走強的趨勢在2023年最後兩個月似乎不再。

符銘財指出，11月科技訂單較前月下跌6.1%，從10月份的7%月成長扭轉，亦證明了渣打的擔憂，年底全球消費電子產品需求（儘管有復甦的跡象），但幾乎無法確定今年最後一筆緊急訂單，除了節慶銷售訂單外有提振市場情緒的作用。電子產品（包括半導體IC晶片）的海外訂單與上個月相比下跌5.4%，在此之前，9月和10月的月成長均超過9% ，反映了美國對中國實施額外人工智慧晶元出口管制措施的結果。

同樣，海外資訊與通信科技訂單單月成長下跌7.4%，而9月和10月訂單分別成長34.9%和6.4%，這表明筆電與電腦以及其他行動裝置的需求僅呈現微復甦，儘管在低基數的助攻下整體資訊與通信科技訂單較去年同期相比成長10%，這也是自2023年2月以來的第一次。

考慮到海外科技訂單佔2023年11月外銷訂單總額的66%；低基數將繼續支持同期年成長反彈至2024年初。

另外，日本訂單單月下跌13.7%，較去年同期下跌29%，美國單月成長也下跌4%，較去年同期下跌2.4%。然而，11月中國與香港訂單之單月成長3.1%，較去年同期成長8.8%（即連續兩個月呈現正成長），歐洲訂單單月成長7.2%，但較去年同期相比仍下跌21.1%。

渣打認為外銷訂單數據證實低基數是繼續支持年成長反彈的因素之一，尤其是本地科技行業：到2024年，這對以科技為主、依賴貿易的臺灣經濟來說有利。