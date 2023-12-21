【時報記者葉時安台北報導】選舉倒數不到一個月，台灣政策紛紛受到檢討聲浪，各政府部門跳出來說明澄清，尤其在周三晚間的總統候選人政見發表辯論會後，財政部同樣難以避免，以國有土地應停止標售避免帶頭炒房、囤房稅2.0打假球、財政收支及方財政自主性、特別預算債留子孫等問題，財政部進行說明。
關於「國有土地應停止標售，提供興建社會住宅，以免成為帶頭炒房元凶」，財政部國有財產署說明早自99年起停止標售台北市精華地區國有土地，101年間修正國有財產法第53條，明定面積500坪以上國有土地不得標售，並自112年起已就面積200坪以上國有土地暫不標售，優先評估作為社會住宅儲備用地，絕無帶頭炒房情事。國產署更表示，該署積極主動配合內政部推動社會住宅，截至112年11月底，已提供492餘公頃國有土地供主管機關辦理社會住宅的規畫與興建。另為增加住宅多元供給，積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範之租賃住宅包租業，由其轉租與次承租人居住使用，112年共標脫65戶國有房地。
囤房稅2.0議題，財政部說明，為鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負，該部參考以往地方政府實施「縣市歸戶」課徵房屋稅差別稅率(俗稱囤房稅1.0)的經驗，研擬房屋稅條例部分條文修正草案(俗稱囤房稅2.0），經過朝野黨團多次協商，於周二112年12月19日經立法院三讀通過，將自113年7月1日起施行。其修正條文有關稅率修正包括房屋所有人之非自住、非出租、非繼承取得共有的住家用房屋，按「全國歸戶」戶數適用「全數累進」稅率課徵，並將稅率範圍調高為2%至4.8%，且所有地方政府「都必須」採行。此外，建商持有超過2年的餘屋，最高稅率到4.8%，就是希望建商衡酌持有稅負大幅增加而調整價格加速出售，透過房屋市場供給量增加，讓購屋者能以合理價格買到好屋。
財政部強調，近年來該部積極督促各地方政府調高轄內房屋標準單價(即房屋稅基)，持有多戶新建房屋的人在新標準單價搭配修正條文多重加稅措施下，加稅幅度非常顯著，以「六都」非自住住家用房屋適用新標準單價的房屋為例，平均每戶稅額增加約新台幣2.64萬元，平均增幅達78%，絕非外界所說平均每戶僅增加3千元至6千元。該部在修正條文施行後，將持續督促稅基調整未達合理範圍的地方政府落實辦理，期使房屋稅稅負更為公平合理。
財政收支畫分法將參酌各界意見，審慎規畫，財政部已依行政院指示，著手研議財政收支畫分法修正事宜，初步擬訂提升財政自主、畫一直轄市及縣(市)分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制及地方財源不減等修法原則，並將擴大統籌稅款規模列為修法重點，已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，俟意見均回復後，將通盤考量中央及地方財政狀況，審慎規畫擬具方案，並適時邀集地方政府協商，尋求共識後，即循序辦理修法事宜。
至於債留子孫，財政部提到，政府施政具延續性，計畫執行所帶來之效益亦將由後代子孫共享，舉債均受公共債務法債限管控，不是債留子孫，是建設留子孫。總預算及特別預算均有其必要性，且循法定預算程序辦理。
中央政府均依法編列債務還本預算，並適時辦理增加還本，債務比率下降。中央政府每年均依公共債務法第12條規定，以稅課收入至少5%至6%編列及執行債務還本，並審酌歲入執行情形，於年度編列債務還本預算外適時辦理增加還本，償還總預算及特別預算舉借之債務。如108年度、110年度、111年度及112年度共計增加還本1090億元。未來財政部亦將持續依規定編列債務還本預算、據以執行，並適時增加還本。近年中央政府財政狀況維持穩健，中央政府債務比率已自105年之33.0%降至111年底29.4%(截至112年11月底實際數比率為27.2%)，尚具財政韌性支應緊急重大政事所需。
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