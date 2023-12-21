長途飛機令許多人害怕，擔憂睡不好、空間不夠、不舒服，有24年飛行經驗的英國空服員梅傑（Kris Major）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，針對用餐時間、位置、手腳伸展等各個方面，提供民眾4大建議，撐過長途飛行噩夢，另外他說自己會選擇坐靠窗位，因為可以直接靠在窗板上睡覺，認為加價也值得。

空服員供餐時一定得吃嗎？（示意圖／shutterstock）

■何時該吃飛機餐？

蠻多中長程航班會在深夜起飛，對於那些希望在機上睡飽的旅客，梅傑建議登機前就先吃點東西，這對於飛行時間約5、6小時的中程航班旅客來說尤其重要，上機後的多數時間就能拿來休息，他說這種情形在商務客中尤其常見，飛機起飛後，「他們已經蓋好毯子入睡」。

針對長程班機的旅客，空服員可能會提供2餐以上的餐點，每次提供我們就得吃嗎？如果不餓、或想睡覺，能拒絕嗎？

梅傑建議旅客做出適合自己旅程安排的決定，如果筋疲力盡，最好是直接睡覺，不必強迫自己在半夜3點吃東西，他說：「多數航空公司不會特別依照旅客及跨越時區來規劃餐點服務。」

■該自備枕頭嗎？

雖然航空公司通常會提供長途旅客枕頭，不過梅傑仍建議民眾自備眼罩、枕頭，甚至是毯子，其中一個原因是，比起航空公司提供的枕頭，旅客可能更習慣自己的枕頭；另外即便很少發生，不過確實曾發生過枕頭不夠的狀況，尤其是航程達14小時的航班。

如何在機上睡覺？

■應該在機上運動嗎？

在狹窄的空間坐上數小時確實不舒服，但遇上亂流時又不能起身移動，稍微挪動身體時又怕打擾到鄰座，梅傑建議旅客至少可以在位子上稍微扭動腳趾，另外也可以自然地移動雙腿，讓血液流動。

■哪個位置最舒服？

搭乘長程班機，旅客最關心的應該就是哪個位置最好。針對害怕亂流的乘客，梅傑建議坐在機艙前面的位置，因為前面感受到的晃動較小。

針對高個子，他建議坐在靠近緊急出口的座位，因為長腿有較大的擺放空間，要特別注意的是，部分航空公司會對這個位置收取額外費用。

不過梅傑自己搭乘長途航班時，最喜歡選靠窗位，因為他可以直接靠在窗戶隔板上睡覺，如果選走道座位或中間座位，就沒有這項福利。他認為，如果需要在飛機上睡覺，為靠窗或走道座位額外加價是值得的。