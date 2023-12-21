長途飛機令許多人害怕，擔憂睡不好、空間不夠、不舒服，有24年飛行經驗的英國空服員梅傑（Kris Major）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，針對用餐時間、位置、手腳伸展等各個方面，提供民眾4大建議，撐過長途飛行噩夢，另外他說自己會選擇坐靠窗位，因為可以直接靠在窗板上睡覺，認為加價也值得。
■何時該吃飛機餐？
蠻多中長程航班會在深夜起飛，對於那些希望在機上睡飽的旅客，梅傑建議登機前就先吃點東西，這對於飛行時間約5、6小時的中程航班旅客來說尤其重要，上機後的多數時間就能拿來休息，他說這種情形在商務客中尤其常見，飛機起飛後，「他們已經蓋好毯子入睡」。
針對長程班機的旅客，空服員可能會提供2餐以上的餐點，每次提供我們就得吃嗎？如果不餓、或想睡覺，能拒絕嗎？
梅傑建議旅客做出適合自己旅程安排的決定，如果筋疲力盡，最好是直接睡覺，不必強迫自己在半夜3點吃東西，他說：「多數航空公司不會特別依照旅客及跨越時區來規劃餐點服務。」
■該自備枕頭嗎？
雖然航空公司通常會提供長途旅客枕頭，不過梅傑仍建議民眾自備眼罩、枕頭，甚至是毯子，其中一個原因是，比起航空公司提供的枕頭，旅客可能更習慣自己的枕頭；另外即便很少發生，不過確實曾發生過枕頭不夠的狀況，尤其是航程達14小時的航班。
■應該在機上運動嗎？
在狹窄的空間坐上數小時確實不舒服，但遇上亂流時又不能起身移動，稍微挪動身體時又怕打擾到鄰座，梅傑建議旅客至少可以在位子上稍微扭動腳趾，另外也可以自然地移動雙腿，讓血液流動。
■哪個位置最舒服？
搭乘長程班機，旅客最關心的應該就是哪個位置最好。針對害怕亂流的乘客，梅傑建議坐在機艙前面的位置，因為前面感受到的晃動較小。
針對高個子，他建議坐在靠近緊急出口的座位，因為長腿有較大的擺放空間，要特別注意的是，部分航空公司會對這個位置收取額外費用。
不過梅傑自己搭乘長途航班時，最喜歡選靠窗位，因為他可以直接靠在窗戶隔板上睡覺，如果選走道座位或中間座位，就沒有這項福利。他認為，如果需要在飛機上睡覺，為靠窗或走道座位額外加價是值得的。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：