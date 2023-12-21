【時報-台北電】今日焦點新聞：
國內頭條：
1.外資重押選舉行情。(工商時報)
2.侯、賴、柯交鋒，大搶青年選票。(工商時報)
3.雙虎齊喊，面板明年安啦。(工商時報)
4.挺選舉行情，4成民眾看漲台股。(工商時報)
5.碳交易明啟動，買賣規則揭曉。(工商時報)
6.11月外銷訂單報喜，結束連14黑。(中國時報)
7.台股外資九天大買千億元，AI PC、觀光族群強勢。(經濟日報)
8.宏碁、華碩看AI PC，目前是萌芽期，長線發展商機大。(經濟日報)
9.台積美廠mini line開始試量產，傳英特爾跟進蘋果、超微下單。(電子時報)
10.六大應用引領封測重返成長，日月光2024年稼動率回升。(電子時報)
大陸頭條：
1.主力資金淨流出251億元，銀行等3產業實現淨流入。(新浪財經網)
2.中央農村工作會議在京召開，習近平對「三農」工作作出重要指示。(新浪財經網)
3.12月LPR出爐連續4月“按兵不動”。(經濟參考報)
4.紅海危機衝擊波！這一期貨合約低點猛拉超60%，專家火線解讀！。(證券時報網)
5.29股搶先發布2023年全年業績預告14股預喜。(證券時報網)
國際頭條：
1.午後急殺，美股重挫收盤。(路透社)
2.美消費者信心創5個月新高。(路透社)
3.安全氣囊出包，豐田召回112萬輛車。(路透社)
4.美國流行「安靜辭職」，中國年輕人擁抱「擺爛」。(華爾街日報)
5.美股收盤下跌，道指和那指止步九連漲。(華爾街日報)
6.美國牽頭保護紅海安全，但航運公司仍惴惴不安。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：