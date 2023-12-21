【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.外資重押選舉行情。(工商時報)

2.侯、賴、柯交鋒，大搶青年選票。(工商時報)

3.雙虎齊喊，面板明年安啦。(工商時報)

4.挺選舉行情，4成民眾看漲台股。(工商時報)

5.碳交易明啟動，買賣規則揭曉。(工商時報)

6.11月外銷訂單報喜，結束連14黑。(中國時報)

7.台股外資九天大買千億元，AI PC、觀光族群強勢。(經濟日報)

8.宏碁、華碩看AI PC，目前是萌芽期，長線發展商機大。(經濟日報)

9.台積美廠mini line開始試量產，傳英特爾跟進蘋果、超微下單。(電子時報)

10.六大應用引領封測重返成長，日月光2024年稼動率回升。(電子時報)

大陸頭條：

1.主力資金淨流出251億元，銀行等3產業實現淨流入。(新浪財經網)

2.中央農村工作會議在京召開，習近平對「三農」工作作出重要指示。(新浪財經網)

3.12月LPR出爐連續4月“按兵不動”。(經濟參考報)

4.紅海危機衝擊波！這一期貨合約低點猛拉超60%，專家火線解讀！。(證券時報網)

5.29股搶先發布2023年全年業績預告14股預喜。(證券時報網)

國際頭條：

1.午後急殺，美股重挫收盤。(路透社)

2.美消費者信心創5個月新高。(路透社)

3.安全氣囊出包，豐田召回112萬輛車。(路透社)

4.美國流行「安靜辭職」，中國年輕人擁抱「擺爛」。(華爾街日報)

5.美股收盤下跌，道指和那指止步九連漲。(華爾街日報)

6.美國牽頭保護紅海安全，但航運公司仍惴惴不安。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)

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