電腦電源供應器與CPU散熱器領導品牌－ENERMAX安耐美與世界最受歡迎的大逃殺射擊遊戲《PUBG絕地求生》聯手，參加2023 GAMEFORCE電競嘉年華。

安耐美現場展示以遊戲為主題的改裝機殼，將《PUBG絕地求生》遊戲場景真實的搬到台北華山文創園區東2館，現場更展示2024年即將上市的電腦機殼，為玩家帶來更多電腦、電競的體驗享受。

ENERMAX安耐美於本次展出了全球首次亮相的電腦機殼ENERPAZO EP237與ENERMAXK8，前者為入門款機殼，雖為迷你直立式機殼，但能支援到ATX主機板及最多可安裝8顆風扇；ENERMAXK8 則以精品質感外殼令人驚驗，並預裝3顆智能溫控PWM功能的ARGB風扇，外加I/O面板配有USB3.2Gen1和USB3.2Gen2 Type C接口，並搭載模組化風扇支架，方便使用者安裝，為電競玩家提供更多的選擇性。

ENERMAX安耐美以設計研發千瓦級電源供應器與高效能CPU散熱器為名，一直以來以其卓越的品質和創新的設計受到廣泛好評，本次GAMFORCE活動更與英特爾（Intel）、華碩（ASUS）、十銓科技（Teamgroup）以及技嘉科技（GIGABYTE）旗下頂級電競品牌AORUS合作，將《PUBG絕地求生》知名的遊戲道具空投箱，以擬真方式打造成巨型改裝機殼，以及展示許多頗受好評的電腦零組件設備，也將最新推出的機殼融合遊戲美術，塗裝出獨一無二的套裝系統，讓現場玩家感受到前所未有的遊戲硬體饗宴。