行政院人事行政總處辦理「112年公部門籌設職場托育設施評比」，由國科會南科管理局開辦之聯苑員工子女非營利幼兒園，於全國參加評比之37個機關（構）中脫穎而出，榮獲幼兒園組特優獎，12月19日由副局長鄭秀絨代表接受頒獎。

國科會南科管理局為了打造園區從業員工友善工作環境，並減輕家長育兒負擔，建置優質之教保服務，於111年度同時設置二所非營利幼兒園，為全臺公部門首例，其中聯苑員工子女非營利幼兒園更是全臺首座結合公部門、私人公司場地及非營利組織，透過公私協力共同設置之非營利幼兒園，由聯電公司無償提供聯苑宿舍1樓予南科管理局，南科管理局委託財團法人彭婉如文教基金會經營辦理。

該幼兒園目前收托人數為160人，其中收托南科管理局、聯電員工子女、園區事業員工子女比率高達88％；透過送托滿意度調查，家長滿意度近4.8分（滿分5分），多數家長感謝南科管理局辦理此幼兒園，提供園區家長很重要的育兒資源，未來南科管理局將持續投入各項資源，推動社會、社區、園區共好共榮的理念，並擴展到南科其他籌設中園區，讓家長放心托育、安心工作。