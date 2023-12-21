合庫人壽於12月18日遷入南京松江商圈，新址坐落於台北市中山區南京東路二段85號5樓，當天還特別邀請家庭照顧者團體帶來歡樂的烏克麗麗快閃演出，為同仁增添喜氣與節慶氣氛。

為減少對環境與員工的影響，室內裝潢採用現代節能技術和環保建材，並將以新環境申請ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統證書，落實環境與能源管理機制，降低溫室氣體排放，一直為「綠色地球」而努力的合庫人壽，今年拿下「TWSIA台灣永續投資獎」、「永續主題投資獎」、「資誠永續影響力獎」與「卓越ESG永續金融獎」等多項肯定。

合庫人壽總經理藍年紳提到，除了推動節能減碳與廢棄物減量，合庫人壽也支持地方創生及環境永續，今年還與嘉義縣小農合作推廣精品咖啡，鼓勵青年返鄉就業，採購超過3,000公斤水果支持在地農業、也號召員工參與「為地球保險」淨灘活動，持續為環境永續而努力。

藍年紳表示，合庫人壽長期支持家庭照顧者，其中喘息學院定期辦理烘焙、舞蹈、按摩及烏克麗麗等各種不同活動，讓照顧者培養出自己的興趣，這也是合庫人壽一直以來支持喘息學院的動力。

藍年紳強調，合庫人壽也相當注重同仁的家庭狀況，自2015年起逐步推動友善照顧職場，支持員工兼顧工作及家庭。

藍年紳表示，這次「入厝」不僅提供員工新的辦公環境，也代表公司整體營運擴張的新里程碑，在全球政經動盪的環境下，一向穩健經營的合庫人壽希望圍繞客戶需求打造服務生態圈，不斷透過新科技和多元管道持續提供保戶各種加值服務，成為客戶和家人首選的保險夥伴。