疫後貴客花錢不手軟，加上高端餐飲品牌進駐，台北晶華酒店自營麗晶精品購物中心，及台北萬豪酒店自營中城廣場，館內餐廳業績爆發，推升全館餐飲今年營收成長21％至36％，明年將更上層樓，晶華預估成長52％、萬豪預估年增18％，非常吃得開。
台北晶華所屬麗晶精品2018年起耕耘高端餐飲市場，當年米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」進駐，2019年百貨公司餐飲「坪效王」初魚餐飲集團旗下「初魚 鮨」進駐開店。2020年米其林星廚林泉主持的MMHG湘樂餐飲集前進麗晶精品開設「Coast」餐廳，2022年米其林綠星小小樹食餐廳插旗麗晶精品開設高端蔬食品牌「Curious」。今（2023）年台北米其林一星主廚蔡元善新組梓瑞公司進駐麗晶精品開設「Circum」餐廳，同樣有「米其林DNA」的MMHG湘樂餐飲集團則與大阪米其林一星「燒鳥市松」合作，在台開設「fume’e」姐妹店並進駐麗晶精品B3，使麗晶精品館內高端精緻餐飲品牌與業態和商品選擇更多樣。
麗晶精品2022年4家餐廳總營業額1.9億元，11、12月「Circum」與「fumee」二家高端餐廳進駐，預估今年餐飲營收2.3億元、成長21％，明年6家餐廳營收可達3.5億元、年增52％。
台北萬豪酒店館內中城廣場目前進駐九家餐廳，包含新進駐的頂級鍋物品牌「食令．Shabu」、米其林一星「欣葉‧鐘菜」、川菜料理「奇岩一號旗艦店」、日本米其林一星串燒名店「鳥喜」、胡同旗下「葫同燒肉10號店」、義式料理「固德威餐桌」、輕食餐廳「Cafe’ de Gear」、甜點店「巧克力雲莊」，以及年底前即將開幕的「ROU BY T-HAM」。
台北萬豪酒店中城廣場2022年總餐飲營收近2.8億，年增35％。今年新增頂級鍋物品牌「食令．Shabu」進駐，預估中城廣場全年餐飲營收可達3.8億元、年增36％，預估明年餐飲營收4.5億，年增18％。
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