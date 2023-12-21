南科管理局20日表示，受惠積體電路產業的蓬勃發展與穩健支撐，在經過數季的庫存去化，通路庫存趨向健康，整體庫存調整即將結束，累計今年前十月營業額1兆2,174.68億元，再創同期新高，由於產業逐步走出循環低谷，園區六大產業回溫復甦，預期南科今年全年營業額將可續創新高。
南科表示，積體電路產業受惠全球AI、HPC出現爆發式成長，加上車用需求回升帶動景氣緩步復甦，下游PC、手機庫存，已逐步達到健康水位，今年前十月營業額9,824.34億元，年增6.31％；在終端需求市場逐步回穩下，營業額可望穩健地持續成長。
光電產業部分，占大宗的面板產業，在廠商嚴控產能利用率的策略奏效下，庫存水位持續下滑。
由於主流應用面板價格回升，透過最佳化產品組合，強化車用、醫用面板等高值面板銷售的作法，虧損持續收斂，展現出產業回春跡象，今年累計前十月營業額為1,448.66億元，較111年同期營業額衰退9.74％。
通訊產業則受惠缺貨問題解決、生產順利、有利的匯率，以及全球低軌衛星產業的成長起飛，今年1到10月營業額達256.50億元，年成長58.85％。
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