【時報-台北電】個股重大訊息：

1.世芯-KY（3661）：20日召開股東臨時會，通過增發GDR籌資議案。總經理沈翔霖表示，美系雲端服務供應商，明年的訂單估計將比今年更多，CoWoS產能也已爭取到令人滿意的量；力拚最快速度籌措資金，以迎接未來高成長，沈翔霖指出，2024年營收、獲利皆會優於今年。

2.漢翔（2634）：20日舉行法說會，副總經理黃淑媛指出，新式高教機-勇鷹號今年依約交運17架，明、後年預定各交機18架，維持交機高峰，2026年再交機3架，計劃2026年完成共計交付66架勇鷹號。隨著交機增加，後勤維保需求商機持續擴大，漢翔已成立專責單位投入，營運進補。

3.德微（3675）：20日董事會決議，以1.8億元取得喜可士（股）公司4成股權，一舉取得營運控制權。為今年7月併購基隆晶圓製造工廠之後，再下一城，串聯完整供應鏈出海口，做強做大IDM一條龍服務，加速德微擴張營運版圖，為未來成長爆發預作準備。

4.黑松（1234）：20日法說，前11月合併營收逾98億元，今年全年有望衝破100億元，董事長張斌堂強調，在全年營收有望創高下，年終獎金加紅利、績效獎金等有望超越五個月，創新高，明年展望動能仍將看好保健品成長空間最大。

5.安國（8054）：20日舉行法說會，神盾（6462）集團董事長羅森洲親率安國新經營團隊出席。羅森洲指出，神盾集團旗下子公司齊步往先進製程邁進，以提升整體產品價值（Value Up），從AI、HPC、車用到先進封裝CoWoS，均將是集團積極發展領域。(編輯：柳繼剛)

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