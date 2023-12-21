麥當勞數位升級轉型大事紀

為深耕「鐵粉經濟」並提供多元且便利的消費選擇，麥當勞全新「麥當勞APP全球版」已全面上線。

除推出全新會員回饋計畫並有：1.APP全球通行，2.會員不限支付方式，每1元都能賺M Point。3.周周送出優惠券，自助點餐機也能用等三大亮點，創業界先先例。原麥當勞APP預定於2023年底停止服務。

台灣麥當勞數位體驗部協理汪仲豪表示，台灣是第66個導入新版App的市場，使用麥當勞全球版App，等於台灣與世界同步。全球版App未來將串接點餐與外送系統，並搜集全通路消費者數據、透過數據分析、產出洞察、服務優化，提供消費者個人化優惠推薦與體驗。

繼「麥當勞APP全球版」之後，麥當勞「手機點餐自取」功能預計於2024年上線。從線上到線下，麥當勞積極進行跨平台數位整合，推動與時俱進的數位服務，優化顧客消費體驗。「全球版麥當勞APP」自10月上線以來，24小時即達50萬下載量，截至12月上旬，APP累積下載量達210萬人次，註冊數達190萬人次，整體註冊率近9成4。

麥當勞APP全球版可在已推出全球版的市場使用，並享有當地優惠。只要下載一次並完成e-mail註冊單一帳號，立即成為麥當勞會員，可登入包括APP全球版、歡樂送訂餐網站及歡樂送APP多元數位平台。會員前往其他國家時，可於APP選擇地區及語言，顯示介面即會轉換至當地語言及優惠活動。

會員於麥當勞餐廳消費掃QR Code，不限金額及支付方式如：現金、信用卡、LINE Pay、點點卡等，每1元都能賺1個M Point。歡樂送網路訂餐並登入會員，筆筆消費都可賺。消費累積的M Point，可於麥當勞餐廳免費兌換指定產品。

此外，每周打開「麥當勞APP全球版」，即一次提供多張數位優惠券，會員在餐廳櫃台、得來速，以及自助點餐機都能使用，顧客可依照喜好與消費習慣，自由選擇怎麼用最划算。