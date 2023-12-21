愛山林今年代銷案豐收，前11月營收70.61億元，年增近8成，明年起自建案完工量將連續三年攀升，業績成長動能可期，董事長祝文宇20日法說會上表示，升息觸頂，通膨壓力加大，明年剛性需求強勁，愛山林自建案及代銷推案金額將雙雙挑戰1,000億元大關，躋身全台推案大型建商前段班，挑戰全台「推案王」，未來自建案營收貢獻度將很快高於代銷案。

愛山林積極加碼自建案，從傳統代銷業轉型。祝文宇之子愛山林建設董事、甲山林建設總經理祝藝表示，自明年起6年自建案將有1,700億元陸續完工，其中未來三年將有440億元完工、平均都已銷售8到9成，可望邁向自建案完工入帳高峰。

在明年推案量方面，愛山林建設總經理張境在表示，這波房市在下半年平均地權條例修正案實施後已宣告「利空出盡」，在新青安房貸政策激勵下，房市剛性需求出籠，愛山林對於明年房市信心十足，預計推案金額1,138億元，全台遍地開花，包括新竹帝寶300億元、愛山林占5成，堃達中和案210億元，環球企業中心辦公案120億元等百億級大案。

至於明年房市最大政策利空之一囤房稅2.0，經立法院三讀通過，對於房市的影響，祝文宇直言，這幾年政策打房的住宅相關政策出現很大問題，薪水沒漲、但房價受通膨及成本推升，很多人總價買不起，只能以時間換取房價，往郊區買，而幾波打房政策下來，房價卻沒有降低，如今囤房稅2.0開徵，將增加房價成本，羊毛出在羊身上，以後租金、房價也會被墊高，政策要抑制房價，目標會愈來愈遠。

祝文宇預期，囤房稅2.0將造成房價更高，有些建商想先建後售，以後這類產品會愈來愈少；除非在供給量大、需求少的區域，建商未售餘屋有去化壓力，才會「破底賣」。