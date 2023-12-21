【時報-台北電】周三美股午後突然出現一陣急殺，主要指數全面大跌，終結近來聯準會轉向鴿派與債息持續回落所帶動的強勁升勢。標普500指數創下9月以來最大單日百分比跌幅。道瓊指數與那斯達克指數連9漲嘎然止步。晶片股表現尤其疲弱，費半跌近3%，輝達重挫3%，美光跌逾4%，台積電ADR大跌3.7%。被視為經濟風向球的聯邦快遞（FedEx）業績與展望不佳，其股價崩跌逾12%，亦給美股帶來壓力。
★四大指數
美股道瓊下跌475.92點或1.27%，收37,082.00點。
NASDAQ下跌225.28點或1.50%，收14,777.94點。
S&P500下跌70.02點或1.47%，收4,698.35點。
費城半導體下跌117.90點或2.86%，收4,007.66點。
★11大類股
通訊服務類股(SPLRCL)跌0.05% 能源類股(SPNY)跌0.97%
房地產類股(SPLRCREC)跌1.31% 醫療類股(SPXHC)跌1.46%
原物料類股(SPLRCM)跌1.48% 科技類股(SPLRCT)跌1.54%
工業類股(SPLRCI)跌1.64% 金融類股(SPSY)跌1.72%
非必需消費類股(SPLRCD)跌1.74% 公用事業類股(SPLRCU)跌1.98%
必需消費類股(SPLRCS)跌2.02%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)下跌0.71%，收370.62美元。
蘋果(AAPL)下跌1.07%，收194.83美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.09%，收152.12美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.24%，收138.34美元。
輝達(NVDA)下跌3.01%，收481.11美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)下跌0.31%，收349.28美元。
蘋果(AAPL)下跌1.07%，收194.83美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.09%，收152.12美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.24%，收138.34美元。
網飛(NFLX)下跌1.16%，收489.27美元。
3.其它焦點股
Alphabet(GOOGL)上漲1.24%，收138.34美元。
Meta(Meta)下跌0.31%，收349.28美元。
微軟(MSFT)下跌0.71%，收370.62美元。
思科(CSCO)下跌0.76%，收49.80美元。
IBM(IBM)下跌0.93%，收160.05美元。
蘋果(AAPL)下跌1.07%，收194.83美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.09%，收152.12美元。
英特爾(INTC)下跌1.93%，收45.76美元。
高通(QCOM)下跌1.95%，收140.44美元。
德州儀器(TXN)下跌1.97%，收165.18美元。
甲骨文(ORCL)下跌1.98%，收104.15美元。
恩智浦(NXPI)下跌2.83%，收222.90美元。
輝達(NVDA)下跌3.01%，收481.11美元。
應用材料(AMAT)下跌3.33%，收156.92美元。
超微(AMD)下跌3.34%，收135.47美元。
特斯拉(TSLA)下跌3.92%，收247.14美元。
美光(MU)下跌4.24%，收78.69美元。
★台股 ADR
台積電下跌3.83美元或3.69%，收100.04美元，換算台股價格為626.45元。
聯電下跌0.16美元或2.01%，收7.82美元，換算台股價格為48.97元。
日月光下跌0.29美元或3.16%，收8.88美元，換算台股價格為139.02元。
中華電信下跌0.18美元或0.48%，收37.51美元，換算台股價格為117.44元。（編輯：柯婉琇）
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