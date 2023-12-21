【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.310元兌一美元收市，升值5.1分，成交值為12.88億美元。

2.集中市場20日融資增為2457.06億元，融券增為357290張。

3.集中市場20日自營商賣超112.90億元，投信賣超27.20億元，外資買超246.24億元。

4.股王世芯-KY（3661）20日召開股東臨時會，通過增發GDR籌資議案。總經理沈翔霖表示，美系雲端服務供應商，明年的訂單估計將比今年更多，CoWoS產能也已爭取到令人滿意的量；力拚最快速度籌措資金，以迎接未來高成長，沈翔霖指出，2024年營收、獲利皆會優於今年。

5.漢翔（2634）20日舉行法說會，副總經理黃淑媛指出，新式高教機-勇鷹號今年依約交運17架，明、後年預定各交機18架，維持交機高峰，2026年再交機3架，計劃2026年完成共計交付66架勇鷹號。隨著交機增加，後勤維保需求商機持續擴大，漢翔已成立專責單位投入，營運進補。

6.揮別谷底，伴隨著高價原料庫存調整近尾聲，崇越電（3388）樂看明年第一季營收年增率有望轉正，但目前訂單恢復狀況不明顯，估回升幅度不會太大，至於明年能否繳出雙位數成長的成績單？崇越電則樂觀表態，「可以當成努力目標」。

7.台系IDM廠德微科技（3675）20日董事會決議，以1.8億元取得喜可士（股）公司4成股權，一舉取得營運控制權。為今年7月併購基隆晶圓製造工廠之後，再下一城，串聯完整供應鏈出海口，做強做大IDM一條龍服務，加速德微擴張營運版圖，為未來成長爆發預作準備。

8.神腦（2450）20日舉辦法說會。2023年經歷升息、通膨、及科技業整年庫存調整，預期2024年相關干擾大幅降低，5G涵蓋、5G手機售價與4G相當，雲端、AIoT、AR／VR應用增加，甚至2024年可能出現AI手機，在新技術及新應用助陣下，2024年5G用戶仍將明顯成長，可望為市場帶來新一波換機潮，神腦對於明年展望審慎樂觀。

9.飲料大廠黑松（1234）20日法說，前11月合併營收逾98億元，今年全年有望衝破100億元，董事長張斌堂強調，在全年營收有望創高下，年終獎金加紅利、績效獎金等有望超越五個月，創新高，明年展望動能仍將看好保健品成長空間最大。

10.全家餐飲（7708）21日登錄興櫃，每股參考價68元。董事長吳勝福看好明年餐飲景氣，全家餐飲預計每年展店8至12家店，中長期將擴增品牌數五～八個。同時宣布明年調薪3％至5％，另依整體績效及個人表現，年度可領三至八個月激勵及績效獎金，表現優異者年薪上看逾20個月，已創造多位百萬年薪店長。

11.為積極轉型切入半導體設備，牧德（3563）私募引進日月光投控（3711），持股23.07％，2024年適逢牧德董事改選，日月光投控將進入牧德董事會取得二席董事席次，雙方將攜手開發載板、bare wafer、wafer package等檢測設備，2024年第二季可望產生效益。

12.安國（8054）20日舉行法說會，神盾（6462）集團董事長羅森洲親率安國新經營團隊出席。羅森洲指出，神盾集團旗下子公司齊步往先進製程邁進，以提升整體產品價值（Value Up），從AI、HPC、車用到先進封裝CoWoS，均將是集團積極發展領域。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)