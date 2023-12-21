【時報-台北電】國內消息：
1.國際資金20日大舉買超台股246億元，開啟連續九個交易日買超，尤其多數國際機構法人本周起已陸續進入耶誕假期，籌碼大挪移令市場聯想外資提前押寶大選行情。外資圈人士指出，台股近期題材多點開花，不排除部分資金趁年底選定基本面績優族群，下好離手。
2.年底封關在即，外資20日力挺台股、連九買並擴大加碼246億元，內資則進行結帳，投信、自營商與八大公股行庫同步站在賣方並擴大賣超。法人認為，隨著中實戶主力結帳完畢、投信拚季底作帳及外資回補台積電，2023年封關可望拚萬八。
3.經濟部統計處20日發布11月外銷訂單金額為506.3億美元，微增1％，結束長達14個月負成長。統計處長黃于玲表示，11月外銷訂單轉為正成長，因去年同月中國大陸封控、基期較低所致，預期12月將再翻黑，全年訂單估年減15％左右，但看好明年優於今年。
4.友達董事長彭(又又)浪表示，面板景氣在今年上半年觸底之後緩步爬坡，預期明年市場「溫和成長」，需求成長率大約是3～5％，全年產能利用率也會比今年提升。群創總經理楊柱祥更是看好五大利多助攻，明年面板景氣審慎樂觀。
5.AI邊緣運算商機紅不讓，近日各品牌廠相繼推出第一波AI-ready的筆電新品，引爆一波AI PC題材效益，宏碁董事長暨執行長陳俊聖、華碩共同執行長胡書賓，及和碩董事長童子賢等人，20日同聲對這一波AI帶動的商機樂觀，亦看好這將是後續驅動產業動能的發展主軸。
6.美國聯準會（Fed）放出鴿聲，散戶看好台灣選舉行情。國泰金控20日公布12月國民經濟信心調查，有40.5％的受訪者認為未來半年台股會上漲，同時也有30.6％受訪民眾有意願將現金或定存轉入股票投資，兩比率皆創下7月以來的六個月新高。
7.受惠席捲全球的AI瘋牛行情，國內AI相關ETF基金今年出現飆漲行情，20日出現首檔漲幅超過100％的ETF統一FANG+，寫下史上新紀錄。
8.美國聯準會（Fed）鴿派聲浪加持，市場對明年開始降息的期待加深，美股全面反彈，美元指數應聲走弱，激勵20日股匯齊彈，新台幣上攻挑戰31.2元價位，終場未能達陣。匯銀主管強調，年終外資陸續放假去，年底前新台幣挑戰31.2元，就看出口商作帳及選舉行情是否發酵。
9.碳交所「國際碳權交易平台」22日將正式啟動，宣示台灣邁入碳權交易元年。碳交所20日公布相關交易規則，包括國外碳權買方以本國法人為限，賣方得為外國或本國法人。即一般散戶投資人無緣參與交易。另外，碳交所也強調，首批碳權商品不可抵減CBAM碳稅，也不可轉售買賣。
10.封測大廠力成科技表示，因應目前市場對半導體先進封裝業務的需求，力成日前已與華邦電子簽訂合作開發2.5D（Chip on Wafer on Substrate）/3D先進封裝業務之合作意向書，決定共同攜手進軍先進封裝業務，以滿足客戶及市場需求，力成董事長蔡篤恭日前也表示，開發案最快將在2024年第四季提供先進封裝方案，昨日則敲定對象與合作內容。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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