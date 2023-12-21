【時報-台北電】國外消息：

1.道瓊、那指10連紅夢碎，標普500收3個月最低

連漲數日的美股，終於出現獲利了結的現象，3大指數悉數下挫，道瓊與那斯達克不但終結日線連漲9天，且收盤價雙雙創下10月以來最差。同時，標普500指數也收在9月以來最低。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch Tool分析，預估聯準會明年3月降息的機率約在75%。不過，最近多位聯準會官員暗示，否認明年將大幅降息，因為美國經濟表現強勁，故聯準會目前應該沒有調降利率的急迫性，如何再把通膨降低，才是聯準會當務之急要處理的。美股最新收盤價，道瓊下跌475.92點或1.27%，收37082點。那斯達克跌225.28點或1.5%，收14777.94點。標普500也跌70.02點或1.47%，收4698.35點。

2.英通膨率跌破4％，英鎊應聲貶

英國11月通膨率跌破4％大關，並創逾2年新低水準，投資人臆測英格蘭銀行（央行）可望提前降息，英鎊匯價應聲走低。通膨報告出爐後，英鎊20日重貶0.56％，報1.2661美元。英鎊兌歐元一度重貶至0.8671英鎊兌1歐元的3周低點。

3.日出口翻黑，寬鬆退場估延後

受到對中國出口不振的拖累，日本11月出口意外下滑，赫見3個月來首次衰退。日本決策者原本指望外部需求能抵銷內需消費疲軟，但出口轉弱讓經濟蒙上陰霾，可能推遲日本央行（日銀）寬鬆退場時間。日本財務省20日公布，11月出口相較去年同月下滑0.2％，3個月來首見年跌幅，遜於《路透》調查經濟學家預測的年增1.5％，10月出口年增1.6％。

4.蘋果遇逆風，靠Vision Pro突圍

蘋果最近面臨在中國禁蘋令打擊iPhone 15需求，及Apple Watch陷入侵權爭議，華爾街投行分析師認為，蘋果需要靠Vision Pro頭套裝置，來重拾成長動能。

5.57％美國人最愛美年終網購，超車疫情高峰

自疫情創高峰後，沉寂二年的美國線上消費能量，在2023年年終購物季再次捲土重來。外媒統計，有57％的美國人將網路購物列為購買耶誕禮物的前二項方式，而亞馬遜（Amazon）則是六年來蟬聯購物網站霸主。