【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲58.40點，為16257.80點。
2.台股前一交易日成交金額量增為3358.14億元，5日均量為3659.12億元，10日均量為3379.09億元。
3.5日均線17638.15點，10日均線17519.14點，20日均線17430.25點。
4.5日RSI為66.90，10日RSI為67.71。
5.9日K值為75.18，9日D值為75.52。
6.20日乖離率為1.18。
7.凱基投顧：周三台股開高走高、收紅K棒，集中市場於上周五創下17743高點後，本周呈現價穩量縮，11月以來台股「放量上攻、價穩量縮」多頭節奏仍在延續中，在量價結構沒有改變，以及12/4高點17516沒有正式失守前，集中市場多頭架構或將延續。
8.群益投顧：買盤火力集中雙A和代工電子五哥，搭配早盤面臨獲利了結賣壓的貨櫃三雄重新揚帆，台指期仍順利收高結算，台股上漲58點收17,635點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：