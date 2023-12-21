【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收漲58.40點，為16257.80點。

2.台股前一交易日成交金額量增為3358.14億元，5日均量為3659.12億元，10日均量為3379.09億元。

3.5日均線17638.15點，10日均線17519.14點，20日均線17430.25點。

4.5日RSI為66.90，10日RSI為67.71。

5.9日K值為75.18，9日D值為75.52。

6.20日乖離率為1.18。

7.凱基投顧：周三台股開高走高、收紅K棒，集中市場於上周五創下17743高點後，本周呈現價穩量縮，11月以來台股「放量上攻、價穩量縮」多頭節奏仍在延續中，在量價結構沒有改變，以及12/4高點17516沒有正式失守前，集中市場多頭架構或將延續。

8.群益投顧：買盤火力集中雙A和代工電子五哥，搭配早盤面臨獲利了結賣壓的貨櫃三雄重新揚帆，台指期仍順利收高結算，台股上漲58點收17,635點。