第一太平戴維斯董事長黃瑞楠20日表示，明年商用不動產景氣可望隨著總體經濟好轉，呈現「量穩價緩漲」的多頭格局，其中工業地產為被看好產品之一，行情還沒看到「天花板」。

據第一太平戴維斯統計，截至12月19日成交金額達1,391億元，年減4％；土地市場則在政策調控下，建商購地謹慎，土地交易與地上權合計僅1,199億元，年減34％，連續二年衰退逾三成；金融保險業去年下半年起淡出不動產市場，全年投入在商用不動產與土地市場金額分別為18億元與53億元，寫下新低。

至於不動產類型，辦公室與廠辦是交易大宗。辦公室連續兩年位居榜首，全年成交365億元，占26％；工業不動產由於去年基期高，建廠成本居高不下，交易量縮7成，全年交易金額僅874億元，年減42％，其中廠房買氣維持強勁，成交量374億元，是工業不動產中交易量唯一正成長的類別。

值得關注的是，將近半數的交易集中在新北市預售或新完工廠辦，特別是三重、新莊、中和與土城區，顯示新北市的捷運路網逐步成形、工業立體化政策及產業群聚的特性，吸引廠商持續擴大與升級營運空間。

第一太平戴維斯調查，主要工業區今年土地單價漲幅約12％，新竹工業區在竹科外溢效果下，土地單價一舉突破30萬元大關，價格漲幅超過二成，在北台灣各工業區中表現亮眼。

黃瑞楠表示，隨著出口在11月轉正、明年下半年美國可望啟動降息，及經濟軟著陸等正向訊息釋出，各界預估明年台灣經濟表現將優於今年，商用不動產市場買氣在今年第四季回溫。展望明年，商用不動產將維持量穩價緩漲的格局。

其中，台灣科技業受益於全球AI熱潮，廠房與廠辦需求估維持穩定，北台灣產業聚落跟科學園區周圍是主要受惠地區，成交行情還沒看到「天花板」，但須關注去全球化導致生產基地外移的後續影響。若明年下半年央行有機會降息，保險業壓抑的買氣有機會復甦，成為明年下半年市場助力。