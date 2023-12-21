第一太平戴維斯董事長黃瑞楠20日表示，明年商用不動產景氣可望隨著總體經濟好轉，呈現「量穩價緩漲」的多頭格局，其中工業地產為被看好產品之一，行情還沒看到「天花板」。
據第一太平戴維斯統計，截至12月19日成交金額達1,391億元，年減4％；土地市場則在政策調控下，建商購地謹慎，土地交易與地上權合計僅1,199億元，年減34％，連續二年衰退逾三成；金融保險業去年下半年起淡出不動產市場，全年投入在商用不動產與土地市場金額分別為18億元與53億元，寫下新低。
至於不動產類型，辦公室與廠辦是交易大宗。辦公室連續兩年位居榜首，全年成交365億元，占26％；工業不動產由於去年基期高，建廠成本居高不下，交易量縮7成，全年交易金額僅874億元，年減42％，其中廠房買氣維持強勁，成交量374億元，是工業不動產中交易量唯一正成長的類別。
值得關注的是，將近半數的交易集中在新北市預售或新完工廠辦，特別是三重、新莊、中和與土城區，顯示新北市的捷運路網逐步成形、工業立體化政策及產業群聚的特性，吸引廠商持續擴大與升級營運空間。
第一太平戴維斯調查，主要工業區今年土地單價漲幅約12％，新竹工業區在竹科外溢效果下，土地單價一舉突破30萬元大關，價格漲幅超過二成，在北台灣各工業區中表現亮眼。
黃瑞楠表示，隨著出口在11月轉正、明年下半年美國可望啟動降息，及經濟軟著陸等正向訊息釋出，各界預估明年台灣經濟表現將優於今年，商用不動產市場買氣在今年第四季回溫。展望明年，商用不動產將維持量穩價緩漲的格局。
其中，台灣科技業受益於全球AI熱潮，廠房與廠辦需求估維持穩定，北台灣產業聚落跟科學園區周圍是主要受惠地區，成交行情還沒看到「天花板」，但須關注去全球化導致生產基地外移的後續影響。若明年下半年央行有機會降息，保險業壓抑的買氣有機會復甦，成為明年下半年市場助力。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：