日本大發停售對台影響概況

豐田汽車旗下大發工業（Daihatsu）稍早宣布所有車款暫停出貨，因為獨立調查發現共有64個車款安全測試造假，其中有24個車款隸屬豐田品牌，不僅造假車款數量超乎預期，造假情形甚至可追溯至1989年，恐將重創商譽。

由於除大發新車，也包含豐田雙生車款，在台熱銷的Town Ace及Yaris Cross因此受到牽連，據悉，和泰集團製造廠國瑞汽車將於21日赴交通部說明兩車款安全無虞。

豐田旗下Town Ace及Yaris Cross委由豐田子公司大發所設計，因此引發疑慮，不過，和泰車說明，此次事件並非零件有問題，而是其在泰國及印尼的整車認證過程有疏失；而台灣這兩車款皆在台灣製造廠國瑞所生產，並進行整車認證，通過台灣嚴格的安全認證法規，因此並無前述認證疑慮。據了解，日本相關資訊發布後，立即引發交通部關注，國瑞汽車將儘速與相關單位說明原委，確認台灣生產及銷售狀況不受影響。

除豐田車款，事實上，大發也為馬自達及速霸陸進行代工生產，不過，台灣馬自達及速霸陸台灣總代理台灣意美皆表示，並無引進大發代工或設計之車款進入台灣，因此不會受到任何影響。

今年4月大發曾向日本交通部通報，公司內部調查發現8.8萬台車的碰撞測試程序不合法，但近日進行的獨立調查進一步發現造假情形超乎預期，例如豐田旗下Town Ace、Pixis Joy及馬自達Bongo等車款在碰撞測試時使用的安全氣囊與實際出廠時安裝的安全氣囊不同。

除了安全氣囊之外，碰撞測試針對座椅頭枕衝擊度及測試速度的數據也不符事實。調查發現這類造假情形首次發生在1989年，2014年以後更加頻繁發生。日本交通部將在21日前往大發位於大阪的總部進行現場調查。

豐田與大發在20日記者會上表示，這次安全測試造假醜聞影響範圍除了馬自達及速霸陸在日本國內銷售的車款之外，也包括豐田及大發在海外銷售的車款。大發社長奧田總一郎表示：「情況非常嚴重。」海外車款在主管機關放行前將暫停出貨。

豐田在記者會上承諾將督促大發「徹底改革」。豐田表示：「這是一項極度艱難的任務，無法在一夕之間完成。我們不只將檢討管理方針及商業模式，也將檢討公司組織架構。」