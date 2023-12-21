美國經濟強韌再添佐證，12月消費者信心指數激升至5個月高點，遠優於預期。另外房市再傳佳音，繼新屋開工創1年半新高後，11月成屋銷售月增0.8％，終結連5個月跌勢。

經濟諮商局20日公布，12月消費者信心指數自11月下修後的101勁揚至110.7，攀抵7月來新高，優於《路透》訪調經濟學家預估的104。

現況指數部分自11月的136.5升至148.5，預期指數從11月的77.4躍增到85.6。而消費者認為未來12個月經濟可能衰退的比例是今年最低，但仍有三分之二預期明年會衰退。

全國房地產經紀人協會（NAR）公布，11月成屋銷售月增0.8％，季調後換算成年率為382萬戶，優於經濟師預測的減至377萬戶。

若照11月的銷售速度，需3.5個月時間來去化成屋庫存，比去年同期的3.3個月長。11月房價中位數年漲4％，來到38.76萬美元。