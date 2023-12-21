索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment ）20日宣布，2020年推出的電玩遊戲主機Playstation 5，全球銷量突破5,000萬台。該遊戲巨頭看好PS5本財年（迄至明年3月底）假日購物季的銷售動能，可望達到創紀錄的2,500萬台銷售目標。

索尼全球行銷副總裁雷姆佩爾（Eric Lempel）指出，看到11月及12月的銷售動能，索尼對今年銷售成績非常樂觀。

就營收論，索尼遊戲業務是集團最大部門，在上一財年是營業利潤第二大貢獻者，僅次於音樂部門。

PS5在產品生命周期初期，遇到供應鏈受阻的困境，現在問題不但緩解還吹起順風，包括10月20日推出新款遊戲《漫威蜘蛛人2 》。

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