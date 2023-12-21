總統候選人政見發表20日登場，財政部漏夜連發五澄清稿，其中針對地方財政自主性偏低及財政收支劃分法逾20年未修，財政部強調近年地方財政已有顯著改善，且財政收支劃分法將參酌各界意見，審慎規劃。

特別預算的部分，財政部則重申，政府施政具延續性，計畫執行所帶來之效益亦將由後代子孫共享，舉債均受公共債務法債限管控，不是債留子孫，是建設留子孫，總預算及特別預算均有其必要性，且循法定預算程序辦理。

財政部指出，中央政府均依法編列債務還本預算，並適時辦理增加還本，債務比率下降，我國財政管理也獲國際組織肯定。

針對囤房稅2.0被批打假球，財政部表示，近年來積極督促各地方政府調高房屋稅基，持有多戶新建房屋的人在新標準單價搭配修正條文多重加稅措施下，加稅幅度「非常顯著」，以六都非自住住家用房屋適用新標準單價的房屋為例，平均每戶稅額增加約新台幣2.64萬元，平均增幅達78％，絕非外界所說平均每戶僅增加3千元至6千元。

補助青年購屋相關議題，財政部則回應，青安貸款自8月1日起放寬各項條件，且公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼至2026年7月31日止，補貼後利率已為市場最低，有效減輕民眾貸款負擔。

關於有總統候選人所提提高購屋貸款至1,500萬元，且免頭期款問題，財政部認為，恐增加購屋之年輕人揹負更大還款負擔，仍宜審慎評估。

財政部也同步澄清，大面積國有土地自2010年起已停止標售並優先提供興建社會住宅，絕無部分人所控財政部帶頭炒房情事。