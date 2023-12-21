近期中央銀行遭政黨批評，採取低利率與低匯率政策，藉以創造盈餘繳庫，並批低利率是高房價禍首。央行20日發出六點聲明捍衛立場，強調與事實不符，央行法定經營目標並不含盈餘繳庫，「不需要、更不會」採取低雙率達到盈餘繳庫，且央行已具獨立性，至於高房價議題，利率只是影響因素之一。
央行六點聲明強調，一是央行法定經營目標不包含盈餘繳庫，不需採低利率及低匯率來達到盈餘繳庫，政策利率由理事會綜合考量國內外經濟金融情勢後決定，國內實質利率相對主要經濟體也仍屬適中。
二是台灣通膨上升，主因疫情、俄烏戰爭使國際原物料成本上漲，及疫後娛樂服務價格上揚，加上近期颱風等因素使蔬果價格漲幅高，並非低雙率所致，且近年台灣通膨率相較主要經濟體仍屬溫和。至於影響房價因素眾多，利率僅影響部分，主要受各地區住宅市場供需及住宅制度面因素影響。
央行舉例，各國央行利率政策主要用於穩定物價，並非用來處理房價問題，過去日本、瑞典曾以升息對抗房價，均以失敗收場；國際貨幣基金（IMF）認為調升利率處理高房價問題是「大而無當」的手段。
三是行政及立法部門一向尊重央行，未曾干預相關決策，且德國智庫貝特曼基金會也多次指出，台灣央行具有完全獨立性，且央行經營績效普受標普、穆迪、惠譽三大國際信評公司肯定。
央行指出，四是央行致力貨幣政策透明化與對外溝通，定期公布理監事會議事錄摘要，增加外界對央行貨幣政策了解與信任；外匯資訊透明度高，同樣定期公布外匯干預資訊。
五是央行及金管會均負有「金融穩定」職責，不宜在央行單獨設置專責單位；且央行已有金融穩定評估機制，並與金管會、農金署及存保公司等共組「金融監理聯繫小組」，足以因應「金融穩定」事項，迄今運作良好，無需另設相關組織。
對於設立主權財富基金，央行在第六點聲明重申，持正向、開放立場，但不宜無償撥用外匯存底，應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，交給該專業管理機構，再於外匯市場購買外匯從事國際投資。
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