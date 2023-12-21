社畜們等的就是這一刻，看好景氣谷底回升，民眾對今年的年終獎金有所期待，據國泰金控20日公布的12月國民經濟信心調查，有接近6成民眾預期，今年年終獎金會有1個月～3個月，逾8％認為可拿到3個月以上，比2022年調查時大增，顯示民眾對今年年終獎金偏向樂觀。
「國泰庶民指標」最新調查出爐，有59.3％的民眾預期今年的年終獎金可望有1個月～3個月，較2022年的調查大幅增加4.2％，也是近三年調查中最高的一次；有8.3％民眾覺得今年年終獎金會領到超過3個月，2022年認為可領到3個月的比率僅有6.9％，今年上升1.4個百分點。
也有32.4％民眾認為今年可領到的年終獎金將低於1個月，但也比2022年的調查結果減少5.6個百分點，也是近三年調查中最低的一次。國泰金指出，整體而言，民眾今年對可領到的年終獎金預期，相較2022年是樂觀許多。
除年終獎金外，在新的一年加薪幅度，也是上班族最關注的焦點。國泰金調查結果顯示，有45.9％民眾預期2024年薪資會調漲，較2022年調查增加13.2個百分點，其中認為加薪幅度超過3％的有9.2％，比2022年的5.6％增加許多。
但也有47.6％預期2024年公司應不會有加薪計畫，每月經常性薪資將維持不變，較2022年大幅減少10.9個百分點，顯示大部分期待2024年的加薪，每月經常性薪資的調漲預期，較2022年樂觀。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：