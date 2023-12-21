民眾對今年年終與加薪幅度預期

社畜們等的就是這一刻，看好景氣谷底回升，民眾對今年的年終獎金有所期待，據國泰金控20日公布的12月國民經濟信心調查，有接近6成民眾預期，今年年終獎金會有1個月～3個月，逾8％認為可拿到3個月以上，比2022年調查時大增，顯示民眾對今年年終獎金偏向樂觀。

「國泰庶民指標」最新調查出爐，有59.3％的民眾預期今年的年終獎金可望有1個月～3個月，較2022年的調查大幅增加4.2％，也是近三年調查中最高的一次；有8.3％民眾覺得今年年終獎金會領到超過3個月，2022年認為可領到3個月的比率僅有6.9％，今年上升1.4個百分點。

也有32.4％民眾認為今年可領到的年終獎金將低於1個月，但也比2022年的調查結果減少5.6個百分點，也是近三年調查中最低的一次。國泰金指出，整體而言，民眾今年對可領到的年終獎金預期，相較2022年是樂觀許多。

除年終獎金外，在新的一年加薪幅度，也是上班族最關注的焦點。國泰金調查結果顯示，有45.9％民眾預期2024年薪資會調漲，較2022年調查增加13.2個百分點，其中認為加薪幅度超過3％的有9.2％，比2022年的5.6％增加許多。

但也有47.6％預期2024年公司應不會有加薪計畫，每月經常性薪資將維持不變，較2022年大幅減少10.9個百分點，顯示大部分期待2024年的加薪，每月經常性薪資的調漲預期，較2022年樂觀。