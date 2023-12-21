彰化銀行響應政府推動半導體設備零組件製造在地化，統籌主辦旭東機械工業公司五年期15億元聯合授信案，於20日舉行簽約儀式，由彰銀董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團，與旭東機械公司董事長莊添財完成簽約。

這次聯貸案資金用途，為償還既有金融機構債務及充實中期營運周轉金，由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，在兆豐銀行、第一銀行、台北富邦銀行、台灣銀行及農業金庫等六家金融機構的踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購，充分顯示銀行團對旭東機械的營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

旭東機械成立於1983年，以自行車設備開發及傳統精密模具起家，攜手國內自行車大廠，共同為台灣打下單車王國美譽，旭東機械發展依循董事長莊添財「擁抱市場」的原則，配合政府推出「兩兆雙星」產業發展計畫及國內半導體產業發展優勢，成立電子事業處投入顯示器設備的研發及製造，並藉由自身光學檢測技術結合精準自動化設計能力。

旭東機械自動光學檢量測（AOI）設備、半導體晶圓級次微米尺寸檢量測設備，已獲得半導體廠採用，秉持「能達到客戶心目中的目標，他們就會買單」的精神，透過客戶回饋提供業者解決方案，於業界樹立良好聲譽，並獲得經濟部及科技部多座獎項。

彰銀表示，未來將持續響應國家政策，針對國內具有專業設備製造的中小企業給予協助，共同將產業零組件製造在地化，為國內經濟與建設發展貢獻心力，並同時攜手旭東機械共同推動企業社會責任及落實永續發展，於本聯貸案結合ESG連結指標評估條件，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。