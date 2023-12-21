「先買後付」（BNPL）在國內發展快速，傳有純網銀也想上車，但受限DRB（負債比）22倍規定。金管會20日表示，目前沒有接到純網銀想做BNPL的規劃，「如果想做，可以先來討論」。
金管會官員表示，DBR（負債比）22倍是金管會在2005年發的函令，規範金融機構不要超過此界限，純網銀也是金融機構，亦在規範中，但實務上應回歸到各銀行對風險控管的有效性。
現行國內市場上的BNPL業者，包含零卡分期、慢點付、AFTEE先享後付等，都不受DBR的22倍限制，純網銀業者擔心如果想進軍BNPL市場，在DBR的限制下就比現行業者「輸一截」。
金管會官員指出，目前沒有接到有任何一家純網銀，有規劃想要做BNPL，純網銀業者如果有相關業務發展想法，可先到金管會討論，衡量可行性與阻礙的地方。
雖然BNPL業者非金管會監管，不是金融特許業務，擔憂衍生出雙卡風暴，金管會2023年初就已對BNPL業者提出兩示警，一是建議BNPL業者可參考銀行風險控管及資訊揭露等做法，建立出適當的風險控管機制，包括對消費者及合作商家的徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙。
二是應有完善消費者保護措施，包括個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者的情形。
金管會提醒民眾，在使用BNPL時應該具有三大風險意識，一是避免過度消費，避免個人信用過度擴張；二是先檢視契約內容，了解商品交付條件、還款條件等；三是了解違約金、遲延利息等計收方式，評估是否在能負擔範圍內。
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