三大純網銀經營概況

傳出國內三大純網路銀行，有意搶食先買後付（BNPL）大餅，但要等金管會鬆綁法規及放行。純網銀業者強調，「BNPL風險較高、要謹慎」，若想要做這塊，必須跳脫DRB（無擔保負債比）22倍規定，「要有替代方案」，一定要補足控管措施，否則恐重演過去雙卡風暴戲碼。

觀察國內BNPL市場，主流業者包括台灣本土的「慢點付」、日系血統的「AFTEE先享後付」、新加坡代表「Atome」，整體市場近十家；最近傳出純網銀也有意推出此業務，牽動整體市場版圖重整。

其實純網銀要參戰BNPL，顯得困難重重，主要就卡在金管會DRB的22倍規定，依規定金融機構對債務人在全體金融機構的無擔保債務，歸戶後的總餘額（包括信用卡、現金卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過22倍；由於使用BNPL的信用小白多無收入證明，導致純網銀投入BNPL勢必會卡關。

純網銀指出，確實有同業想進入BNPL市場，但過去經驗來看，這項業務風險較高、恐怕要審慎些，一不小心甚至會演變成風暴，不是小規模銀行可承受之重。例如過去萬泰銀行的「喬治瑪麗」現金卡，後續掀起雙卡風暴，主要都是在小額授信上未做到良好管控。

純網銀認為，其實不應要求金管會鬆綁DRB的22倍規定，而是要有「替代方案」去說服金管會，必須有控管機制，不是輕易放掉DRB的22倍限制。

純網銀強調，不能只單純想投入BNPL，卻沒有整體考量，「恐怕不是那麼理想」；先買後付是否有利可圖，其實也應通盤思考，否則像過去「喬治瑪麗卡」一開始獲利很多，但放款後問題隨後就發生，「等到發現情勢嚴重就不可收拾、來不及了，小銀行絕對承受不起」。

也有純網銀業者說，即使要推BNPL也不會自己發展，會以合作方式；但過去與幾家BNPL業者洽談後，因為違約率居高，反映出來的利率也偏高，這部分與普惠金融精神違背，等於又把年輕人推到高利率的不歸路，因此，儘管看起來比較可行，經過全盤考量後，目前還是專注務實發展小額信貸，「先求發展穩定，之後再找機會」。