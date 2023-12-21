【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，1檔電子股、7檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為中信金(2891)，賣超1萬4343張，彰銀(2801)、第一金(2892)名列二、三名，分別賣超1萬2739張及賣超8131張。第四及第五名為兆豐金(2886)、國泰金(2882)，其他依序為長榮航(2618)、新光金(2888)、中鋼(2002)、開發金(2883)及晶豪科(3006)。
●三大法人20日賣超前十名：
1.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，三大法人賣超1萬4343張。
2.彰銀(2801)收17.55元，跌0.05元或0.28%，三大法人賣超1萬2739張。
3.第一金(2892)收26.90元，跌0.30元或1.10%，三大法人賣超8131張。
4.兆豐金(2886)收38.75元，跌0.40元或1.02%，三大法人賣超7966張。
5.國泰金(2882)收44.85元，跌0.05元或0.11%，三大法人賣超7541張。
6.長榮航(2618)收30.60元，漲0.45元或1.49%，三大法人賣超6688張。
7.新光金(2888)收8.69元，漲0.01元或0.12%，三大法人賣超6611張。
8.中鋼(2002)收26.55元，跌0.10元或0.38%，三大法人賣超5648張。
9.開發金(2883)收12.35元，股價持平，三大法人賣超5559張。
10.晶豪科(3006)收93.20元，跌2.80元或2.92%，三大法人賣超5200張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中信金(2891)三大法人累計買超5萬249張，其中外資賣超1萬5341張、投信買超7萬815張、自營商賣超5223張；融資增92張、融券增26張，券資比3.79%。
2.彰銀(2801)三大法人累計賣超4萬8441張，其中外資買超2萬7011張、投信賣超7萬4939張、自營商賣超513張；融資增1063張、融券減47張，券資比0.10%。
3.第一金(2892)三大法人累計賣超7787張，其中外資賣超5976張、投信賣超401張、自營商賣超1408張；融資增83張、融券增7張，券資比2.61%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：