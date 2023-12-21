【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，1檔電子股、7檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為中信金(2891)，賣超1萬4343張，彰銀(2801)、第一金(2892)名列二、三名，分別賣超1萬2739張及賣超8131張。第四及第五名為兆豐金(2886)、國泰金(2882)，其他依序為長榮航(2618)、新光金(2888)、中鋼(2002)、開發金(2883)及晶豪科(3006)。

●三大法人20日賣超前十名：

1.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，三大法人賣超1萬4343張。

2.彰銀(2801)收17.55元，跌0.05元或0.28%，三大法人賣超1萬2739張。

3.第一金(2892)收26.90元，跌0.30元或1.10%，三大法人賣超8131張。

4.兆豐金(2886)收38.75元，跌0.40元或1.02%，三大法人賣超7966張。

5.國泰金(2882)收44.85元，跌0.05元或0.11%，三大法人賣超7541張。

6.長榮航(2618)收30.60元，漲0.45元或1.49%，三大法人賣超6688張。

7.新光金(2888)收8.69元，漲0.01元或0.12%，三大法人賣超6611張。

8.中鋼(2002)收26.55元，跌0.10元或0.38%，三大法人賣超5648張。

9.開發金(2883)收12.35元，股價持平，三大法人賣超5559張。

10.晶豪科(3006)收93.20元，跌2.80元或2.92%，三大法人賣超5200張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計買超5萬249張，其中外資賣超1萬5341張、投信買超7萬815張、自營商賣超5223張；融資增92張、融券增26張，券資比3.79%。

2.彰銀(2801)三大法人累計賣超4萬8441張，其中外資買超2萬7011張、投信賣超7萬4939張、自營商賣超513張；融資增1063張、融券減47張，券資比0.10%。

3.第一金(2892)三大法人累計賣超7787張，其中外資賣超5976張、投信賣超401張、自營商賣超1408張；融資增83張、融券增7張，券資比2.61%。(編輯：財經內容中心)

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