【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超2萬4310張，宏碁(2353)、鴻海(2317)名列二、三名，分別買超2萬1309張及買超1萬8896張。第四及第五名為群創(3481)、陽明(2609)，其他依序為友達(2409)、中工(2515)、廣達(2382)、神達(3706)及仁寶(2324)。
●三大法人20日買超前十名：
1.緯創(3231)收94.20元，漲2.20元或2.39%，三大法人買超2萬4310張。
2.宏碁(2353)收44.60元，漲3.90元或9.58%，三大法人買超2萬1309張。
3.鴻海(2317)收104.50元，漲2.00元或1.95%，三大法人買超1萬8896張。
4.群創(3481)收12.70元，漲0.40元或3.25%，三大法人買超1萬8609張。
5.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，三大法人買超1萬5283張。
6.友達(2409)收16.50元，漲0.50元或3.13%，三大法人買超1萬3957張。
7.中工(2515)收13.40元，漲0.90元或7.20%，三大法人買超1萬2572張。
8.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，三大法人買超1萬2316張。
9.神達(3706)收41.65元，漲2.15元或5.44%，三大法人買超1萬2140張。
10.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，三大法人買超1萬1023張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.緯創(3231)三大法人累計賣超7724張，其中外資買超3萬8653張、投信賣超4萬4340張、自營商賣超2038張；融資增1487張、融券增481張，券資比1.90%。
2.宏碁(2353)三大法人累計買超6萬9101張，其中外資買超4萬1638張、投信買超1萬9972張、自營商買超7490張；融資增1萬1395張、融券增2906張，券資比13.04%。
3.鴻海(2317)三大法人累計買超3萬1413張，其中外資買超5383張、投信買超3萬2666張、自營商賣超6637張；融資減592張、融券增674張，券資比3.19%。(編輯：財經內容中心)
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