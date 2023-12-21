【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，6檔賣超上萬張，榜首為仁寶(2324)，賣超2萬7373張，彰銀(2801)、永豐餘(1907)名列二、三名，分別賣超2萬2862張及賣超1萬4316張。第四及第五名為廣達(2382)、陽明(2609)，其他依序為永豐金(2890)、中鋼(2002)、裕民(2606)、英業達(2356)及長榮航(2618)。
●投信20日賣超前十名：
1.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，投信賣超2萬7373張。
2.彰銀(2801)收17.55元，跌0.05元或0.28%，投信賣超2萬2862張。
3.永豐餘(1907)收32.40元，漲0.25元或0.78%，投信賣超1萬4316張。
4.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，投信賣超1萬4058張。
5.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，投信賣超1萬2502張。
6.永豐金(2890)收19.45元，跌0.05元或0.26%，投信賣超1萬483張。
7.中鋼(2002)收26.55元，跌0.10元或0.38%，投信賣超9059張。
8.裕民(2606)收52.10元，漲0.50元或0.97%，投信賣超8543張。
9.英業達(2356)收49.00元，漲3.95元或8.77%，投信賣超7709張。
10.長榮航(2618)收30.60元，漲0.45元或1.49%，投信賣超7500張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬8441張，其中外資買超5萬3829張、投信賣超3萬7616張、自營商買超2229張；融資增9254張、融券增2399張，券資比13.96%。
2.彰銀(2801)三大法人累計賣超4萬8441張，其中外資買超2萬7011張、投信賣超7萬4939張、自營商賣超513張；融資增1063張、融券減47張，券資比0.10%。
3.永豐餘(1907)三大法人累計賣超9384張，其中外資買超5萬784張、投信賣超5萬9792張、自營商賣超376張；融資增1117張、融券減135張，券資比0.29%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：