【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，6檔賣超上萬張，榜首為仁寶(2324)，賣超2萬7373張，彰銀(2801)、永豐餘(1907)名列二、三名，分別賣超2萬2862張及賣超1萬4316張。第四及第五名為廣達(2382)、陽明(2609)，其他依序為永豐金(2890)、中鋼(2002)、裕民(2606)、英業達(2356)及長榮航(2618)。

●投信20日賣超前十名：

1.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，投信賣超2萬7373張。

2.彰銀(2801)收17.55元，跌0.05元或0.28%，投信賣超2萬2862張。

3.永豐餘(1907)收32.40元，漲0.25元或0.78%，投信賣超1萬4316張。

4.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，投信賣超1萬4058張。

5.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，投信賣超1萬2502張。

6.永豐金(2890)收19.45元，跌0.05元或0.26%，投信賣超1萬483張。

7.中鋼(2002)收26.55元，跌0.10元或0.38%，投信賣超9059張。

8.裕民(2606)收52.10元，漲0.50元或0.97%，投信賣超8543張。

9.英業達(2356)收49.00元，漲3.95元或8.77%，投信賣超7709張。

10.長榮航(2618)收30.60元，漲0.45元或1.49%，投信賣超7500張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬8441張，其中外資買超5萬3829張、投信賣超3萬7616張、自營商買超2229張；融資增9254張、融券增2399張，券資比13.96%。

2.彰銀(2801)三大法人累計賣超4萬8441張，其中外資買超2萬7011張、投信賣超7萬4939張、自營商賣超513張；融資增1063張、融券減47張，券資比0.10%。

3.永豐餘(1907)三大法人累計賣超9384張，其中外資買超5萬784張、投信賣超5萬9792張、自營商賣超376張；融資增1117張、融券減135張，券資比0.29%。(編輯：財經內容中心)

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