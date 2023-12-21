【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。

投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6701張，正新(2105)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超2萬5382張及買超1萬4067張。第四及第五名為中信金(2891)、元大金(2885)，其他依序為友達(2409)、鴻海(2317)、遠東新(1402)、神基(3005)及寶成(9904)。

●投信20日買超前十名：

1.華新(1605)收38.90元，跌0.30元或0.77%，投信買超2萬6701張。

2.正新(2105)收47.00元，漲0.75元或1.62%，投信買超2萬5382張。

3.聯電(2303)收49.85元，跌0.15元或0.30%，投信買超1萬4067張。

4.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，投信買超1萬2863張。

5.元大金(2885)收26.55元，跌0.15元或0.56%，投信買超1萬2615張。

6.友達(2409)收16.50元，漲0.50元或3.13%，投信買超1萬2399張。

7.鴻海(2317)收104.50元，漲2.00元或1.95%，投信買超9915張。

8.遠東新(1402)收31.25元，跌0.20元或0.64%，投信買超8851張。

9.神基(3005)收106.00元，股價持平，投信買超8408張。

10.寶成(9904)收31.85元，跌0.05元或0.16%，投信買超6893張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超2萬9624張，其中外資賣超7萬9679張、投信買超11萬74張、自營商賣超770張；融資減5235張、融券增166張，券資比1.20%。

2.正新(2105)三大法人累計買超1萬6882張，其中外資賣超8萬5224張、投信買超10萬2478張、自營商賣超371張；融資減29張、融券增79張，券資比4.80%。

3.聯電(2303)三大法人累計買超4萬7044張，其中外資賣超1萬4529張、投信買超6萬3691張、自營商賣超2117張；融資減4395張、融券減40張，券資比8.05%。(編輯：財經內容中心)

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