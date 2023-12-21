【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。
投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6701張，正新(2105)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超2萬5382張及買超1萬4067張。第四及第五名為中信金(2891)、元大金(2885)，其他依序為友達(2409)、鴻海(2317)、遠東新(1402)、神基(3005)及寶成(9904)。
●投信20日買超前十名：
1.華新(1605)收38.90元，跌0.30元或0.77%，投信買超2萬6701張。
2.正新(2105)收47.00元，漲0.75元或1.62%，投信買超2萬5382張。
3.聯電(2303)收49.85元，跌0.15元或0.30%，投信買超1萬4067張。
4.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，投信買超1萬2863張。
5.元大金(2885)收26.55元，跌0.15元或0.56%，投信買超1萬2615張。
6.友達(2409)收16.50元，漲0.50元或3.13%，投信買超1萬2399張。
7.鴻海(2317)收104.50元，漲2.00元或1.95%，投信買超9915張。
8.遠東新(1402)收31.25元，跌0.20元或0.64%，投信買超8851張。
9.神基(3005)收106.00元，股價持平，投信買超8408張。
10.寶成(9904)收31.85元，跌0.05元或0.16%，投信買超6893張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計買超2萬9624張，其中外資賣超7萬9679張、投信買超11萬74張、自營商賣超770張；融資減5235張、融券增166張，券資比1.20%。
2.正新(2105)三大法人累計買超1萬6882張，其中外資賣超8萬5224張、投信買超10萬2478張、自營商賣超371張；融資減29張、融券增79張，券資比4.80%。
3.聯電(2303)三大法人累計買超4萬7044張，其中外資賣超1萬4529張、投信買超6萬3691張、自營商賣超2117張；融資減4395張、融券減40張，券資比8.05%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：