【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、9檔銅板股；賣超張數方面，6檔賣超上萬張，榜首為華新(1605)，賣超2萬6462張，中信金(2891)、正新(2105)名列二、三名，分別賣超2萬5706張及賣超1萬9963張。第四及第五名為元大金(2885)、聯電(2303)，其他依序為兆豐金(2886)、神基(3005)、遠東新(1402)、第一金(2892)及寶成(9904)。
●外資20日賣超前十名：
1.華新(1605)收38.90元，跌0.30元或0.77%，外資賣超2萬6462張。
2.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，外資賣超2萬5706張。
3.正新(2105)收47.00元，漲0.75元或1.62%，外資賣超1萬9963張。
4.元大金(2885)收26.55元，跌0.15元或0.56%，外資賣超1萬5058張。
5.聯電(2303)收49.85元，跌0.15元或0.30%，外資賣超1萬4477張。
6.兆豐金(2886)收38.75元，跌0.40元或1.02%，外資賣超1萬2706張。
7.神基(3005)收106.00元，股價持平，外資賣超9054張。
8.遠東新(1402)收31.25元，跌0.20元或0.64%，外資賣超7983張。
9.第一金(2892)收26.90元，跌0.30元或1.10%，外資賣超7560張。
10.寶成(9904)收31.85元，跌0.05元或0.16%，外資賣超7529張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計買超2萬9624張，其中外資賣超7萬9679張、投信買超11萬74張、自營商賣超770張；融資減5235張、融券增166張，券資比1.20%。
2.中信金(2891)三大法人累計買超5萬249張，其中外資賣超1萬5341張、投信買超7萬815張、自營商賣超5223張；融資增92張、融券增26張，券資比3.79%。
3.正新(2105)三大法人累計買超1萬6882張，其中外資賣超8萬5224張、投信買超10萬2478張、自營商賣超371張；融資減29張、融券增79張，券資比4.80%。(編輯：財經內容中心)
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