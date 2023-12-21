【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。

外資買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為仁寶(2324)，買超3萬6020張，緯創(3231)、廣達(2382)名列二、三名，分別買超3萬2784張及買超2萬6200張。第四及第五名為陽明(2609)、台積電(2330)，其他依序為群創(3481)、永豐餘(1907)、宏碁(2353)、英業達(2356)及神達(3706)。

●外資20日買超前十名：

1.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，外資買超3萬6020張。

2.緯創(3231)收94.20元，漲2.20元或2.39%，外資買超3萬2784張。

3.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，外資買超2萬6200張。

4.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，外資買超2萬5664張。

5.台積電(2330)收585.00元，股價持平，外資買超2萬95張。

6.群創(3481)收12.70元，漲0.40元或3.25%，外資買超1萬9893張。

7.永豐餘(1907)收32.40元，漲0.25元或0.78%，外資買超1萬2500張。

8.宏碁(2353)收44.60元，漲3.90元或9.58%，外資買超1萬1878張。

9.英業達(2356)收49.00元，漲3.95元或8.77%，外資買超1萬1233張。

10.神達(3706)收41.65元，漲2.15元或5.44%，外資買超1萬1041張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬8441張，其中外資買超5萬3829張、投信賣超3萬7616張、自營商買超2229張；融資增9254張、融券增2399張，券資比13.96%。

2.緯創(3231)三大法人累計賣超7724張，其中外資買超3萬8653張、投信賣超4萬4340張、自營商賣超2038張；融資增1487張、融券增481張，券資比1.90%。

3.廣達(2382)三大法人累計買超2萬1192張，其中外資買超6萬9262張、投信賣超4萬7869張、自營商賣超200張；融資增1691張、融券減77張，券資比6.21%。(編輯：財經內容中心)

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