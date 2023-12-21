【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3398.95億元。三大法人買超106.14億元，其中外資買超246.25億元，投信、自營商分別賣超27.20億元及賣超112.90億元。
外資買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為仁寶(2324)，買超3萬6020張，緯創(3231)、廣達(2382)名列二、三名，分別買超3萬2784張及買超2萬6200張。第四及第五名為陽明(2609)、台積電(2330)，其他依序為群創(3481)、永豐餘(1907)、宏碁(2353)、英業達(2356)及神達(3706)。
●外資20日買超前十名：
1.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，外資買超3萬6020張。
2.緯創(3231)收94.20元，漲2.20元或2.39%，外資買超3萬2784張。
3.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，外資買超2萬6200張。
4.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，外資買超2萬5664張。
5.台積電(2330)收585.00元，股價持平，外資買超2萬95張。
6.群創(3481)收12.70元，漲0.40元或3.25%，外資買超1萬9893張。
7.永豐餘(1907)收32.40元，漲0.25元或0.78%，外資買超1萬2500張。
8.宏碁(2353)收44.60元，漲3.90元或9.58%，外資買超1萬1878張。
9.英業達(2356)收49.00元，漲3.95元或8.77%，外資買超1萬1233張。
10.神達(3706)收41.65元，漲2.15元或5.44%，外資買超1萬1041張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.仁寶(2324)三大法人累計買超1萬8441張，其中外資買超5萬3829張、投信賣超3萬7616張、自營商買超2229張；融資增9254張、融券增2399張，券資比13.96%。
2.緯創(3231)三大法人累計賣超7724張，其中外資買超3萬8653張、投信賣超4萬4340張、自營商賣超2038張；融資增1487張、融券增481張，券資比1.90%。
3.廣達(2382)三大法人累計買超2萬1192張，其中外資買超6萬9262張、投信賣超4萬7869張、自營商賣超200張；融資增1691張、融券減77張，券資比6.21%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：