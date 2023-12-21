【時報記者張漢綺台北報導】擺脫高價原料庫存壓力，崇越電(3388)營運逐步回溫，崇越電表示，儘管訂單透明度不高，但因今年第1季基期低，預期明年第1季會比今年同期好，公司將努力達成明年較今年兩位數成長。
渡過長達1年庫存調整黑暗期，崇越電通營運自第3季逐步回溫，單季合併毛利率回升到16.94%，年增0.33個百分點，單季稅後盈餘8208萬元，單季每股盈餘為1.11元；累計前3季稅後盈餘為1.89億元，每股盈餘為2.56元，累計前11月合併營收為64.48億元，年減20.91%。
崇越電表示，今年第3季合併營收已有回溫的感覺，但需求回升速度還是有點慢，今年上半年去化高價庫存的不正常負面因素明年不會再發生，毛利率也會逐漸回到正常水準約17%。
信越化學於今年10月成立Sustainable Silicone Business Development Department，全力發展具ESG導向、對環境友善的矽利光產品，崇越電表示，公司將配合信越化學產品開發方向，開發高機能品+高附加價值品為核心的產品。
展望明年，崇越電表示，儘管訂單透明度不高，但因今年上半年基期低，預期明年第1季會比今年同期好，明年營收確定會緩步脫離谷底，但回升速度無法掌握，營收年增幅度不大，公司將努力達成明年較今年兩位數成長。
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