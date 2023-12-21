【時報記者張漢綺台北報導】德微科技(3675)董事會決議以現金投資1.8億元取得喜可士(股)公司40%股權及營運主導控制權，德微表示，喜可士在加入德微體系之後，將使德微有機會加速在2024年挑戰營收30億元目標。

繼今年7月併購基隆晶圓製造工廠後，德微董事會決議擬在喜可士(股)公司目前已發行股份1800萬股之40%之範圍內(即不超過720萬股)，以每股25元現金向喜可士股東購買其持有之喜可士已發行之普通股。

德微表示，半導體產業發展關鍵之重要因素為「速度」；透過併購方式、取得資產或股權方式整併資源，以垂直及水平整合，形成一條龍之組織作戰方式，加速拓展公司營運規模，塑造為集團生態系，喜可士主要業務可分兩大區塊，一部份為自行研發之分離元器件產品銷售、另一部份為電子零組件進出口買賣，此次切入橫向品牌公司，主要為擴張營運業務所需而進行之併購策略。又一起投資案；德微透過集團資源整併方式，將逐步加速，向擴張版圖之目標邁進。

至於此交易金額亦經第三方評價機構評估，落於所評公允價值之合理區間。

德微指出，公司本著營運創新策略，邁向下一階段之新紀元，朝向成為台灣分離式元件IDM之高階供應商，喜可士在加入德微體系之後，使德微業務觸角得以直接延伸進入國內電子大廠體系、散熱元件客戶與AI高階運算伺服器等大型ODM客戶中；使德微有機會加速在2024年挑戰營收30億元之目標。