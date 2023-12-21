【時報記者莊丙農台北報導】集邦科技公布12月下旬面板報價，TV面板在黑色星期五最終的促銷結果不理想的狀況下，各尺寸均較上旬下跌1美元，27吋及23.8吋Monitor面板及15.6吋NB面板都下跌0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓指出，時序已經來到年末，TV面板方面，僅觀察到銷售成績較好的通路自有品牌有小規模的需求回補，至於一線大品牌客戶則持續修正面板訂單需求。不過面板廠仍積極透過減產來調控產出與庫存水位，甚至也預告明年第1季農曆新年期間將會有近2周的歲修安排，藉此來減緩價格下跌的壓力，同時開始營造面板價格準備反轉向上的氛圍。因為減產幅度有持續擴大的跡象，目前觀察12月的電視面板價格下跌幅度與11月相當，32吋與43吋下跌2美元，50吋下跌3美元，55吋下跌2美元，65吋與75吋下跌3美元。

Monitor面板而言，第4季需求持續疲弱不振，過去幾個月面板廠只在高階機種面板價格上作微幅的讓步，不過進入12月後，價格下跌的壓力已擴及主流面板規格，部分面板廠為維持出貨動能，在價格姿態上明顯放軟，目前觀察12月的跌幅，預計23.8吋Open Cell面板將下跌0.2美元，21.5吋、23.8吋與27吋將下跌0.1美元。

以Notebook面板而言，進入第4季後需求明顯走弱，面板廠面臨維持出貨動能的壓力下，連帶也讓過去幾個月持續穩定的面板價格開始朝買方略為傾斜。目前觀察12月面板價格，除了11.6吋與14吋/15.6吋TN機種面板價格在價格偏低以及供給量較少仍可維持持平外，14吋/15.6吋IPS機種面板價格預計將微幅下跌0.1美元。