【時報記者林資傑台北報導】彰銀(2801)響應政府推動半導體設備零組件製造在地化，統籌主辦旭東機械5年期15億元聯合授信案，20日由彰銀董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團，與旭東機械董事長莊添財完成簽約，募集資金用途為償還既有金融機構債務及充實中期營運周轉金。

此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，在兆豐銀、一銀、北富銀、臺銀及農業金庫等6家金融機構踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購，充分顯示銀行團對旭東機械營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

旭東機械成立於1983年，以自行車設備開發及傳統精密模具起家，攜手國內自行車大廠共同為台灣打下單車王國美譽。公司依循「擁抱市場」原則，配合政府推出「兩兆雙星」產業發展計畫及國內半導體產業發展優勢，成立電子事業處投入顯示器設備研發製造。

旭東機械同時自身光學檢測技術結合精準自動化設計能力，自動光學檢量測（AOI）設備、半導體晶圓級次微米尺寸檢量測設備已獲得半導體廠採用。公司透過客戶回饋提供業者解決方案，於業界樹立良好聲譽，並獲得經濟部及科技部多座獎項。

彰銀表示，未來將持續響應國家政策，協助具專業設備製造的國內中小企業，共同將產業零組件製造在地化，並攜手旭東機械共同推動企業社會責任及落實永續發展，在此聯貸案結合ESG連結指標評估條件，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。