【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)及榮剛(5009)昨日傍晚同步公布今天暫停交易，外界解讀身為智冠董事的榮剛董事長王炯棻，出手助力智冠公司派力抗來勢洶洶的網銀，並傳出智冠及榮剛都將發行新股進行換股，雙方成為策略性股東，達到稀釋網銀股權的目的。
網銀今年下半年大舉加碼智冠持股，吸引市場注意，智冠股價甚至出現翻倍漲幅，整個泛網銀集團持股比例達到3成，足以威脅到智冠公司派的席次甚至經營權。網銀國際明白指出，取得股份股權行使計畫，將是在股東會改選時，擬自行參選或支持其他股東提名人選參選，挑戰智冠公司派意味明顯。
台鋼集團近年來在上市櫃經營權之爭多有斬獲，王炯棻在股權爭奪上有相當多的經驗，與智冠董事長王俊博相識多年，2018年獲邀加入智冠董事候選人，也是首次在經營權對上網銀。
榮剛今天同步停牌，象徵台鋼集團出手相助，猜測擬透過子公司榮剛發行新股與智冠進行換股。智冠額定資本額20億元，目前實收資本額12.75億元，還有增資換股空間，傳聞換股後持有智冠13％股權，將大幅稀釋網銀的持股比例。如果下午重訊內容成真，網銀之後會如何反擊，市場都在觀察。
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