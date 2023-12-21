【時報記者莊丙農台北報導】近年來詐騙事件頻傳，根據內政部警政署統計，今年上半年詐欺案件共有1萬3,363件，年增2,000多件；隨著數位贈禮使用率顯著提升，為保障合作企業有更安全的使用環境，台灣電子票券Edenred宜睿智慧12月進行電子票券採購平台「好禮即享券for business」升級，開發「One–Link」、「客製化自訂面額」新功能，大幅提升電子票券使用的便利與安全性。

為減少部分用戶在收到電子票券可能會有的安全疑慮， 如擔心簡訊連結來源不明或誤認為是詐騙而不敢點開等困擾，Edenred於「好禮即享券for business」首創「One–Link」單一領券連結新功能，讓收禮者可以更安心的領取禮券。One–Link除已率先取得專利之外，主打特色之一為採購電子票券後可以拿到單一專屬連結，並於禮贈發布前事先公告，讓收禮者可以放心領券；另外，擔心贈禮連結被不明轉發導致重複領用或是冒用等安全疑慮，則可透過資料驗證機制，讓發放者更好管理領用狀況，大幅提升數位贈禮上的使用安全性。

除了提升數位贈禮的使用安全性，「好禮即享券for business」更進一步結合LINE生態圈，支援企業LINE-SSO（single sign on），讓企業能夠透過LINE應用程式與相關服務進行身份驗證整合One-Link至現有系統中，不僅簡化用戶領取票券的流程，還可進一步確保贈禮的安全性；企業甚至能在自有會員系統或LINE OA做票券派發，實現更方便與高效的票券發送流程。

另外，本次升級更推出「客製化自訂面額」的創新服務，讓贈禮者能自行決定要贈送的禮券面額，真正實現電子票券彈性最大化，使行銷企劃能更加輕鬆與彈性地使用數位贈禮，並依不同活動、時節來客製化贈禮內容。