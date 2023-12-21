【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231220)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

統一超(2912) 神基(3005) 東元(1504) 致伸(4915) 台通(8011)

海韻電(6203) 旺旺保(2816) 太景*-KY(4157) 廣穎電通(4973) 大學光(3218)

2.連續賣超四日的股票：

正新(2105) 和碩(4938) 可成(2474) 中信金(2891) 元大金(2885)

興富發(2542) 亞泥(1102) 光頡(3624) 中保科(9917) 聯強(2347)

遠東新(1402) 燁輝(2023) 農林(2913) 類比科(3438) 威剛(3260)

東洋(4105) 臻鼎-KY(4958) 台燿(6274) 晶采(8049)

3.連續賣超三日的股票：

富邦金(2881) 國泰金(2882) 聯電(2303) 宜特(3289) 金居(8358)

大江(8436) 精確(3162) 高技(5439) 王道銀行(2897) 漢唐(2404)

漢磊(3707) 創惟(6104) 開發金(2883) 新光金(2888) 兆豐金(2886)

臺企銀(2834) 遠東銀(2845) 三商壽(2867) 康和證(6016) 宏遠證(6015)

康那香(9919) 統一實(9907) 大成(1210) 華新(1605) 東和鋼鐵(2006)

頎邦(6147) 台肥(1722) 中美晶(5483) 穩懋(3105) 華紙(1905)

環球晶(6488) 松瑞藥(4167) 台郡(6269) 東浦(3290) 瑞儀(6176)

聯鈞(3450) 先進光(3362) 台半(5425) 湧德(3689) 藥華藥(6446)

長榮鋼(2211) 虹堡(5258)

4.連續賣超二日的股票：

中華電(2412) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 寶成(9904) 立端(6245)

聯詠(3034) 台新金(2887) 第一金(2892) 宏捷科(8086) 威盛(2388)

百和(9938) 榮運(2607) 廣積(8050) 國產(2504) 南港(2101)

建國(5515) 晶豪科(3006) 南茂(8150) 華孚(6235) 譜瑞-KY(4966)

擎亞(8096) 沛波(6248) 全新(2455) 玉晶光(3406) 家登(3680)

聯上發(2537) 瑞基(4171) 台星科(3265) 前鼎(4908)

5.轉買為賣的股票：

遠百(2903) 工信(5521) 鈊象(3293) 神盾(6462) 堤維西(1522)

振曜(6143) 華南金(2880) 新鉅科(3630) 遠傳(4904) 云辰(2390)

凌陽(2401) 中興電(1513) 中華(2204) 矽格(6257) 聯發科(2454)

東陽(1319) 中鴻(2014) 聚亨(2022) 世紀鋼(9958) 士電(1503)

合晶(6182) 原相(3227) 智原(3035) 正文(4906) 南亞科(2408)

精材(3374) 至上(8112) 敦泰(3545) 華泰(2329) 國統(8936)

合正(5381) 旭軟(3390) 燿華(2367) 信音(6126) 耀勝(3207)

鉅祥(2476) 信錦(1582) 力特(3051) 廣運(6125) 旺矽(6223)

亞通(6179) 華新科(2492) 華容(5328) 奇鋐(3017) 驊訊(6237)

耿鼎(1524) 擎邦(6122) 合機(1618) 定穎投控(3715) 笙泉(3122)

安國(8054) 新建(2516)

6.賣超前20名：

金融股：

中信金(2891) 元大金(2885) 兆豐金(2886) 第一金(2892) 新光金(2888)

開發金(2883) 國泰金(2882) 台新金(2887)

電子股：

聯電(2303) 神基(3005) 啟碁(6285) 晶豪科(3006) 智原(3035)

頎邦(6147)

傳產股：

華新(1605) 正新(2105) 遠東新(1402) 寶成(9904) 工信(5521)

榮運(2607)

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