【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231220)

1.外資連續買超五日以上的股票：

台積電(2330) 統一(1216) 日月光投控(3711) 彰銀(2801) 永豐金(2890)

京城銀(2809) 廣達(2382) 技嘉(2376) 豐泰(9910) 大聯大(3702)

裕民(2606) 景碩(3189) 遠雄(5522) 力麒(5512) 永豐餘(1907)

長科*(6548)

2.連續買超四日的股票：

新普(6121) 緯穎(6669) 力成(6239) 長榮(2603) 陽明(2609)

台光電(2383) 文曄(3036) 南電(8046) 華通(2313) 常珵(8097)

光寶科(2301) 天鈺(4961) 力積電(6770)

3.連續買超三日的股票：

宏碁(2353) 亞電(4939) 新唐(4919) 欣銓(3264) 中磊(5388)

群電(6412) 智易(3596) 宇環(3276) 新日興(3376) 富旺(6219)

4.連續買超二日的股票：

中鋼(2002) 富驊(5465) 大同(2371) 龍巖(5530) 中石化(1314)

新興(2605) 大成鋼(2027) 矽統(2363) 群光(2385) 聯合(4129)

海華(3694) 精成科(6191) 金像電(2368) 佳總(5355) 育富(6194)

欣興(3037) 正崴(2392) 康舒(6282) 一詮(2486) 中光電(5371)

九豪(6127) 雷科(6207) 佳邦(6284) 朋程(8255) 旭品(3325)

智擎(4162) 波若威(3163) 中釉(1809) 品安(8088)

5.轉賣為買的股票：

鴻海(2317) 華碩(2357) 台泥(1101) 漢翔(2634) 佳世達(2352)

友達(2409) 群創(3481) 誠美材(4960) 華星光(4979) 統振(6170)

上詮(3363) 永捷(4714) 正德(2641) 大國鋼(8415) 亞昕(5213)

中天(4128) 宜鼎(5289) 彩晶(6116) 仁寶(2324) 緯創(3231)

英業達(2356) 神達(3706) 旺宏(2337) 同致(3552) 華夏(1305)

台化(1326) 和桐(1714) 國喬(1312) 台勝科(3532) 中纖(1718)

華航(2610) 長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 四維航(5608) 中菲行(5609)

京元電子(2449) 友訊(2332) 中工(2515) 茂迪(6244) 元晶(6443)

聯合再生(3576) 矽創(8016) 世界(5347) 榮剛(5009) 鈺創(5351)

伍豐(8076) 台玻(1802) 明泰(3380) 合勤控(3704) 中裕(4147)

東隆興(4401) 訊舟(3047) 華東(8110) 美而快(5321) 富喬(1815)

泰詠(6266) 樺晟(3202) 幃翔(6185) 宣德(5457) 良維(6290)

萬泰科(6190) 岳豐(6220) 台達電(2308) 僑威(3078) 福華(8085)

華宏(8240) 久正(6167) 元太(8069) 泰谷(3339) 光洋科(1785)

中環(2323) 廣明(6188) 鴻準(2354) 協禧(3071) 雙鴻(3324)

元山(6275) 順達(3211) 系統電(5309) 泰山(1218) 長興(1717)

台康生技(6589) 撼訊(6150) 胡連(6279) 晟銘電(3013) 長榮航太(2645)

6.買超前20名：

金融股：

彰銀(2801) 永豐金(2890)

電子股：

仁寶(2324) 緯創(3231) 廣達(2382) 台積電(2330) 群創(3481)

宏碁(2353) 英業達(2356) 神達(3706) 鴻海(2317) 金寶(2312)

大聯大(3702) 中環(2323)

傳產股：

陽明(2609) 永豐餘(1907) 大同(2371) 萬海(2615) 裕民(2606)

中工(2515)

#台積電 #廣達 #仁寶 #外資買超