近期多家外資機構相繼發表2024年大陸市場投資展望，且普遍持正面看法。景順集團分析，受大陸經濟復甦跡象與更多政策支持，MSCI中國指數2024年有望上漲10％以上，預計會看到兩位數增長，若漲10％左右，會給市場帶來信心。
香港明報20日引述外電消息，景順香港及中國首席投資總監馬磊表示，大陸經濟復甦帶來的盈利趨勢改善將是動能，但估值重估並非易事。馬磊又指，雖然許多投資者仍在尋找賣出理由，但負面情緒應該已處於「後期」階段。到2024年第二季，投資者對大陸復甦的信心應該會增強。
另據經濟參考報報導，近日包括高盛、野村、摩根士丹利等外資機構，在2024年A股市場展望中大多認為，2024年A股有望否極泰來。
其中，野村東方國際證券首席策略分析師高挺表示，現在A股市場的估值低於2016年初和2018年底，在此極端情況下，未來估值修復值得關注。高盛則認為，大陸經濟情勢改善有望推動企業獲利回升，且因A股估值處於歷史低位，維持對A股的「高配」立場。
港股方面，港交所20日公布2023年回顧，截至11月底，香港證券市場總市值年減12.7％至31.12兆港幣，總成交年減23％至23.65兆港幣，平均每日成交額年減15.5％至1,055.6億港幣。港交所行政總裁歐冠昇表示，未來還有多項重大措施值得期待，堅信2024年將是充滿機會和互聯互通的一年。
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