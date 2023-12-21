儘管中美緊張關係有所緩和，但雙邊角力仍暗潮洶湧。美國商務部工業安全局（BIS）美東時間19日公告，再將13家中國企業列入「未經核實清單」（Unverified List）。美國財政部並以採購伊朗無人機為由，出手制裁14個實體及個人，其中包括香港企業。
綜合外媒20日報導，美國BIS最新公告顯示，本次被列入未經核實清單的公司，包括北京盛博協同科技、貝萊勝電子（廈門）、富聯精密電子（天津）、南寧富聯富桂精密工業、深圳博智通達科技、深圳嘉立創科技、深圳金格朗科技和西安儀爾達科技等。
中方對此上述消息相當反彈，駐美大使館發言人劉鵬宇批評，美方一直在泛化國家安全概念，對特定的中國公司採取歧視性和不公平的做法，並將經貿問題政治化和武器化，將中國公司列入「未經核實清單」是又一個例證。
報導稱，美國現行規定顯示，被列入「未經核實清單」的企業尚未經美方進行實地審查，60天後相關企業將被列入面臨出口管制更嚴格的「實體清單」。此前，美國商務部於15日已將4家中企自「未經核實清單」移除。
另一方面，美國財政部同日公布，由於涉嫌協助伊斯蘭革命衛隊航空部隊組織及其無人機項目，採購來自美國等國家的零件，規模達數十萬美元，故對伊朗、馬來西亞、香港和印尼的14個實體及個人實施制裁。制裁令顯示，受美方制裁的相關實體及個人，將被禁止在美國境內或與美國人進行交易。
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