俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）19～20日訪問中國，中國國家主席習近平在雙方會談時強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，要豐富中俄經貿、能源等領域合作。目前在俄方積極推動下，兩國已就「西伯利亞力量2號」展開商談。
新華網報導，本次米舒斯京訪中出席中俄總理第28次定期會晤，習近平於20日上午與其會談。習近平表示，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現年貿易額2,000億美元的目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。
習近平指出，中俄雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。強調中國經濟韌性強、潛力大、回旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變。
米舒斯京表示，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作。
報導稱，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在今年10月曾赴中國出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，並舉行「習普會」，主要任務之一就是尋求達成對中國出售更多天然氣的協議，並計畫修建「西伯利亞力量2號」天然氣管道。
中國駐俄大使張漢暉最新表示，「西伯利亞力量2號」管道對深化中俄兩國能源合作至關重要。目前雙方企業正就項目技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談。他強調，中俄正常能源貿易不會受到第三方干擾，中方一直希擴大能源行業全產業鏈合作，中企願與俄羅斯石油公司等企業共同尋找新的投資機遇。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：