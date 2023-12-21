俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）19～20日訪問中國，中國國家主席習近平在雙方會談時強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，要豐富中俄經貿、能源等領域合作。目前在俄方積極推動下，兩國已就「西伯利亞力量2號」展開商談。

新華網報導，本次米舒斯京訪中出席中俄總理第28次定期會晤，習近平於20日上午與其會談。習近平表示，今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現年貿易額2,000億美元的目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。

習近平指出，中俄雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。強調中國經濟韌性強、潛力大、回旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變。

米舒斯京表示，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識，俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作。

報導稱，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在今年10月曾赴中國出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，並舉行「習普會」，主要任務之一就是尋求達成對中國出售更多天然氣的協議，並計畫修建「西伯利亞力量2號」天然氣管道。

中國駐俄大使張漢暉最新表示，「西伯利亞力量2號」管道對深化中俄兩國能源合作至關重要。目前雙方企業正就項目技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談。他強調，中俄正常能源貿易不會受到第三方干擾，中方一直希擴大能源行業全產業鏈合作，中企願與俄羅斯石油公司等企業共同尋找新的投資機遇。