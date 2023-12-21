【時報記者林資傑台北報導】金管會基於保障消費者權益及維護保險市場秩序，續6月、9月後再度發表聲明，提醒境外保單具四大風險，呼籲消費者不要購買此類產品，應選擇金管會許可設立的保險公司，並透過合法管道購買保險商品。

金管會強調，由於簽發境外保單的公司，為未經金管會許可設立可在台灣境內經營保險業務的外國保險公司，其發行的保險商品亦未經審查通過，消費者若購買此類俗稱的境外保單或地下保單，可能會面臨四大風險。

首先，若遇上保險爭議恐求助無門，需自行接洽外國保險公司，且可能無法獲得妥善處理。其次，境外保單多以英文書寫或中文譯本，不易理解保單契約內容。再者，境外保單的保險公司不受台灣保險法規範，無法獲得台灣保險安定基金相關保障。

最後，境外保單不為台灣法律承認，消費者支付的保險費無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單之的亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不可作為被保險人遺產的規定。

金管會表示，保險法規定若為非保險法的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務，可處3年以下有期徒刑、併科300萬元以上、2000萬元以下罰金，呼籲大眾切勿以身試法，若有發現不肖人士招攬境外保單的具體事證，可檢證向司法單位告發或向金管會檢舉。