【時報-台北電】週二美國公布房地產數據傳來緩解的好消息，強化市場對經濟軟著陸的信心，美股四大指數延續漲勢。週三加權指數以上漲31點跳空開出，由AI攜手電機、航運族群強勢表態，台積電連四日收平盤585元；終場大盤上漲58.65點，收17635.2點。

永豐期貨表示，1月台指期週三上漲99點至17663點。價差方面，台指期為正價差27.8點，電子期正價差0.84點，金融期為正價差1.47點。現貨部分，三大法人買超106.43億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2471口至-4957口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少5758口至-11465口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2691口至-6303口。

永豐期貨表示，週三適逢台指期結算，台股價漲量增順利收復五日線，整體國際股市偏多氛圍仍有利多方表態，不過由於聖誕節將近，交投易轉趨清淡，料盤勢維持高檔震盪格局。（編輯：沈培華）