【時報-台北電】周三(20日)台指小幅跳空開高，使周二做空者套牢，帶動早盤台指軋空走升。惟上方五日線仍給予台指壓力，導致續漲乏力呈震盪格局。
統一期貨指出，電設指在仁寶(2324)漲停、筆電雙雄宏碁(2353)、華碩(2357)也趨近漲停的帶動下，大漲3%領漲台指，帶動電設指成交比重大增至26.2%，超越半導指成為盤面熱點。電設指打底完成，有望接棒上月電零指領頭羊地位，帶領台指續攻。
統一期貨表示，台指期昨向上測試五日線遇壓未能站回，今觀察能否開上五日線重回短多格局，否則在自營商大賣現貨、外資與十大特法偏高的期貨空單壓抑下，可能導致台指漲多拉回。不過在外資大額追高現貨下，外資期貨高空單或為現貨避險，而非投機性操作，若以此中性解讀期貨高空單，台指有望在電設指打底轉強的帶動下，延續漲勢。
統一期貨觀察，外資夜盤減碼2,488口空單，日盤大幅減碼6,837口空單，未平倉淨空單大降至-9,917口；十大特定法人減碼2,691口空單至-6,303口。外資大額空單進結算平倉，未換月加空，但留倉空單口數仍高。考量近期大買現貨，可能為避險需求所致，中性看待。若以投機角度解讀，則以偏空看待。十大特法小額減碼空單，留倉空單仍高，偏空看待。(編輯：廖小蕎)
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